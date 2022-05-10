تفکر انقلابی نجات دهنده کشور از همه بحرانها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جان‌نثاری عصر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندار اردستان، اظهار داشت: بر اساس بیانات رهبر انقلاب باید جهاد تبیین را جدی بگیریم و به فوریت آن را انجام دهیم.

وی افزود: در هیچ دوره‌ای از سابقه تاریخی کشور خودمان، سراغ نداریم که در مقطعی حدود سی تا چهل سال به اندازه جمهوری اسلامی خدمت انجام شده باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ادامه داد: باید به نسل امروز بگوییم که کجا بوده ایم و اکنون کجا هستیم، در کشوری زندگی می‌کردیم که از اولیه‌های پیشرفت دنیایی محروم بودیم.

جان‌نثاری یادآور شد: اکنون کشور در همه زمینه‌ها اعم از پزشکی، فناوری‌ها و غیره پیشرفت داشته است و کسی تصور نمی‌کرد که ماهواره به فضا فرستاده شود.

وی با اشاره به اینکه تفکر انقلابی می‌تواند منجی کشور باشد، تاکید کرد: معیشت مردم در سال‌های اخیر مشکل پیدا کرده و مردم ناراضی اند، فشارهای اقتصادی به اقشار مختلف مردم بسیار است و در طول انقلاب دولت‌های گوناگونی با رویکردهای مختلفی داشتیم، هرگاه انسان‌های در رأس امور کشور انقلابی بودند کار در کشور به جلو می‌رفت و هرگاه کشور به دست افراد لیبرال بود پیشرفت نکرده و نخواهد کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ادامه داد: برخی از اقلام خوراکی در دوره دولت قبل همچون گوشت و غیره از سبد خوراکی مردم حذف و سفره‌های مردم تنگ شد که این عامل نشانه تفکر غرب‌گرایی است.

جان‌نثاری تصریح کرد: در بحث تغییر فرماندارها هدف این است که رویکردها عوض شود نه صرفاً افراد عوض شوند؛،نگاه به مردم نباید ارباب و رعیتی باشد و باید در کنار و شانه به شانه مردم حرکت کرد تا کار مردم به راحتی انجام گیرد.

وی خطاب به فرماندار جدید اردستان، گفت: اردستان از قدمت دار ترین شهرهای استان است و ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد، در این شهرستان به فرهنگ و اعتقاد مردم دقت داشته باشید، هر تصمیمی را که انجام می‌دهید باید برای دنیا و آخرت مردم خوب باشد.

جان نثاری ادامه داد: مسائل مردم را نباید کوچک و بزرگ دانست بلکه باید هر مسئله را حل کرد و از امکانات با اولویت استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: مردمی بودن این است که از فکر مردم استفاده شود، مردم را احترام کرد و نظر آنها را پرسید.

گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات دکتر حمید رضا تأملی تقدیر و سید محمد هادی احمدی‌طبا به عنوان فرماندار اردستان انتخاب شد.