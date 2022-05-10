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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۱:۲۸

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان:

تفکر انقلابی نجات دهنده کشور از همه بحرانها است

تفکر انقلابی نجات دهنده کشور از همه بحرانها است

اردستان-معاون سیاسی، امنیتی استاندار اصفهان گفت:تفکر انقلابی نجات دهنده کشور از همه بحرانها است، هرگاه انسان‌های انقلابی در رأس امور کشور بودند کارها در کشور به خوبی پیش رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جان‌نثاری عصر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندار اردستان، اظهار داشت: بر اساس بیانات رهبر انقلاب باید جهاد تبیین را جدی بگیریم و به فوریت آن را انجام دهیم.

وی افزود: در هیچ دوره‌ای از سابقه تاریخی کشور خودمان، سراغ نداریم که در مقطعی حدود سی تا چهل سال به اندازه جمهوری اسلامی خدمت انجام شده باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ادامه داد: باید به نسل امروز بگوییم که کجا بوده ایم و اکنون کجا هستیم، در کشوری زندگی می‌کردیم که از اولیه‌های پیشرفت دنیایی محروم بودیم.

جان‌نثاری یادآور شد: اکنون کشور در همه زمینه‌ها اعم از پزشکی، فناوری‌ها و غیره پیشرفت داشته است و کسی تصور نمی‌کرد که ماهواره به فضا فرستاده شود.

وی با اشاره به اینکه تفکر انقلابی می‌تواند منجی کشور باشد، تاکید کرد: معیشت مردم در سال‌های اخیر مشکل پیدا کرده و مردم ناراضی اند، فشارهای اقتصادی به اقشار مختلف مردم بسیار است و در طول انقلاب دولت‌های گوناگونی با رویکردهای مختلفی داشتیم، هرگاه انسان‌های در رأس امور کشور انقلابی بودند کار در کشور به جلو می‌رفت و هرگاه کشور به دست افراد لیبرال بود پیشرفت نکرده و نخواهد کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ادامه داد: برخی از اقلام خوراکی در دوره دولت قبل همچون گوشت و غیره از سبد خوراکی مردم حذف و سفره‌های مردم تنگ شد که این عامل نشانه تفکر غرب‌گرایی است.

جان‌نثاری تصریح کرد: در بحث تغییر فرماندارها هدف این است که رویکردها عوض شود نه صرفاً افراد عوض شوند؛،نگاه به مردم نباید ارباب و رعیتی باشد و باید در کنار و شانه به شانه مردم حرکت کرد تا کار مردم به راحتی انجام گیرد.

وی خطاب به فرماندار جدید اردستان، گفت: اردستان از قدمت دار ترین شهرهای استان است و ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد، در این شهرستان به فرهنگ و اعتقاد مردم دقت داشته باشید، هر تصمیمی را که انجام می‌دهید باید برای دنیا و آخرت مردم خوب باشد.

جان نثاری ادامه داد: مسائل مردم را نباید کوچک و بزرگ دانست بلکه باید هر مسئله را حل کرد و از امکانات با اولویت استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: مردمی بودن این است که از فکر مردم استفاده شود، مردم را احترام کرد و نظر آنها را پرسید.

گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات دکتر حمید رضا تأملی تقدیر و سید محمد هادی احمدی‌طبا به عنوان فرماندار اردستان انتخاب شد.

کد مطلب 5486874

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