محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با بررسی اهداف پیش بینی شده شرکت نیروی برق استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۱ امید است که با اعمال برنامه پیک بار در سال جاری شهروندان شاهد خاموشی برق نباشند.

وی افزود: بیش از ۸۱۵ هزار مشترک برق در استان کرمانشاه وجود دارد و تمامی شهرهای استان داری برق مطمئن و پایدار هستند و بیش از ۹۹ درصد روستاهای استان نیز برقدار هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد مشترکین برق در استان کرمانشاه مشترکین خانگی هستند، تصریح کرد: به ازای هر درجه افزایش دما، حدود ۳۵ مگاوات به بار استان اضافه می‌شود و مدیران برق شهرستان‌ها باید دارای برنامه عملیاتی برای مدیریت مصرف برق باشند و متعهدانه به آن عمل کنند.

مرادی از آمادگی نیروهای شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه برای پیک بار تابستان پیش رو خبر داد و گفت: باید تمام تلاش و همت خود را به کار بندیم تا با مدیریت مصرف برق خللی در کار روزمره مردم و همچنین تولید صنایع و محصول کشاورزان پیش نیاید.

مرادی همچنین از پروژه هزار کیلومتری تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار در جهت کاهش تلفات برق خبر داد و افزود: پروژه این تعویض طی چهار فاز و طبق برنامه تا پایان سال انجام می‌شود.