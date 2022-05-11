به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، یازدهمین نشست شورای هماهنگی امور موزه‌ها با حضور اعضای شورا، مرتضی ادیب‌زاده سرپرست اداره‌کل موزه‌ها، نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و دولتی، نماینده ایکوم، بخش خصوصی و مدیران موزه‌های ستادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از وقفه چهار ساله در مجموعه فرهنگی‌تاریخی کاخ سعدآباد برگزار شد.

مرتضی ادیب‌زاده مدیر کل موزه‌ها، جایگاه شورای هماهنگی موزه‌ها را در ارتقای کیفی سرانه فرهنگ جامعه، افزایش سطح کمی و کیفی موزه‌های تخصصی، افزایش آگاهی عمومی مردم در حفاظت، صیانت و معرفی میراث‌فرهنگی مؤثر دانست و آموزش و پژوهش را به‌عنوان دو رکن اساسی و از وظایف اصلی موزه‌ها برشمرد.

ادیب‌زاده به تنظیم پیش‌نویس تفاهم‌نامه فی ما بین وزارتخانه متبوع با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع آموزش‌های تخصصی در حوزه موزه و موزه‌داری اشاره کرد.

سرپرست اداره‌کل موزه‌ها، هدف از برگزاری این نشست را مشارکت حداکثری سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی دارای موزه‌های فعال در سطح کشور عنوان کرد و افزود: با توجه به در پیش‌رو بودن روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی، باید اقدامات لازم برای برگزاری برنامه‌های مشترک و منسجم در این ایام انجام شود.

برگزاری ویژه برنامه روز جهانی موزه‌ها در موزه ملی ایران، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک آثار فرهنگی‌تاریخی بین دستگاه‌ها و نهادها، ارائه راهکارهای اجرایی شدن شعار سال ایکوم در موزه‌های کشور، باز نشر مجدد مجله موزه‌ها، هم‌اندیشی و ارائه ایده‌ها و پیشنهادها برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر برنامه‌های این ایام، موضوعاتی بودند که در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد اداره‌کل موزه‌ها در راستای پژوهش روی آثار تاریخی‌فرهنگی موجود در موزه‌ها، طی بازبینی ضوابط و دستورالعمل‌ها با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران و دانشجویان به محتوای مطالعاتی و آثار موزه‌ها شرایط لازم برای انجام این امر را فراهم آورد.

در ادامه این نشست نماینده دانشگاه تهران آمادگی حوزه خود را مبنی بر برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در این زمینه اعلام کرد.

سایر اعضا نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مقرر شد تمامی پیشنهادها، برنامه‌ها و راهکارهای اجرایی حوزه خود را به دبیرخانه این شورا در اداره کل موزه‌ها ارسال کنند.

برگزاری جلسات شورا به‌صورت منظم و ماهیانه، به صورت دوره‌ای در مجموعه‌های تحت پوشش سایر اعضا از دیگر تصمیمات این شورا بود.

پیش از این، آخرین جلسه شورای هماهنگی امور موزه‌ها در سال ۱۳۹۷ برگزار شده بود.