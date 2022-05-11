به گزارش خبرنگار مهر، نادر تقیزاده عصر چهارشنبه در جریان بازدید استاندار اردبیل از کارخانه روغن نباتی اردبیل اظهار کرد: در تولید و عرضه گوشت سفید نه تنها هیچ مشکل و کمبودی نداریم بلکه نیاز برخی استانها را تأمین کرده و تلاشمان بر این است تا تنظیم بازار را به صورت مناسب و مطلوب شاهد باشیم.
وی با رد شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ و لبنیات در روزهای آینده تصریح کرد: به هیچ وجه شایعات منتشر شده صحت ندارد و دولت در قالب طرح مردمیسازی یارانهها تلاش میکند کالاهای اساسی مردم را به قیمت مناسب به دست آنها برساند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: در تأمین و تولید گوشت قرمز در استان نیز هیچ محدودیت و کسری وجود ندارد و ما به اندازه کافی ذخیره مرغ منجمد و گوشت قرمز را در استان شاهد هستیم.
تقیزاده این ذخیرهسازیها را در طول عمر سازمان پشتیبانی بینظیر توصیف کرد و افزود: هیچ نگرانی از بابت تأمین گوشت سفید و قرمز در بازار وجود ندارد اما در تهیه و عرضه تخم مرغ نیز با همراهی استانهای همسایه سعی میکنیم تا نیاز بازار را تأمین کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد نیاز بازار در عرضه تخم مرغ از طریق واحدهای تولیدی استان انجام میشود و مابقی از طریق استانهای معین تأمین و در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
تقیزاده میزان ذخیره شکر مصرفی مردم را ۴۰۰ تن اعلام کرد و ادامه داد: در برنج خارجی نیز به اندازه کافی ذخیرهسازی برای تنظیم بازار انجام شده است.
وی یکی از دغدغهها و نگرانیها را تأمین روغن مورد نیاز به ویژه حمل روغن خام به کارخانه روغنکشی در اردبیل اعلام کرد و گفت: برای استان اردبیل بیش از ۴۰۲ تن سهمیه در مراحل اولیه در نظر گرفته شده و با تلاش و پیگیری استاندار اردبیل قرار است ۲ محموله ۲۰۰ و ۳۰۰ تنی نیز در روزهای آینده به استان حمل شود.
تقیزاده دغدغه و نگرانی واحدهای صنعتی و سنتی دام و طیور را در تأمین نهادههای دامی یادآور شد و افزود: هشت هزار و ۶۰۰ تن نهاده در روزهای اخیر به استان تخصیص یافته که توزیع آن را در بین دامداریها و مرغداریها شاهد هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نه تنها در تأمین نهادههای دامی بلکه در تأمین و عرضه اقلام اساسی مردم هیچ مشکلی وجود ندارد و ما به مردم این اطمینان را میدهیم که بدون دغدغه و نگرانی در بازار میتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل طرح مردمیسازی یارانهها را از سوی دولت سیزدهم طرح ارزشمند در توزیع عادلانه یارانهها اعلام کرد و ادامه داد: این حرکت مورد حمایت اکثر فعالان اقتصادی نیز بوده است.
نظر شما