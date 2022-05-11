معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ، شهادت خبرنگار فلسطینی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرشاد مهدی‌پور در نامه‌ای خطاب به رئیس هیئت مدیره شبکه رسانه‌ای الجزیره، شهیده «شیرین ابوعاقله» را یکی از نمادهای مقاومت و آزادی‌خواهی در رسانه‌های عربی و بین‌المللی دانست و این جنایت را مهر تایید دیگری بر ماهیت خودکامگی این رژیم جعلی و اشغالگر عنوان کرد.

در پیام فرشاد مهدی‌پور به شیخ حمد بن ثامر آل ثانی آمده است:

جناب «شیخ حمد بن ثامر آل ثانی»، رئیس محترم هیئت مدیره شبکه رسانه‌ای «الجزیره»

همکاران گرامی شبکه رسانه‌ای الجزیره

با اندوه فراوان، خبر شهادت شهیده «شیرین ابوعاقله» یکی از نمادهای مجسم مقاومت و آزادی‌خواهی در رسانه‌های عربی و بین‌المللی را به دست ارتش رژیم صهیونیستی، که مهر تایید دیگری بر ماهیت خودکامگی این رژیم جعلی و اشغالگر است را دریافت کردیم.

بدون تردید این اقدام سبوعانه، نمایانگر ترس و وحشت این رژیم غاصب از برافراشتن درفش حقیقت از سوی روزنامه‌نگاران آزاده و در راس آن‌ها، همکار شهیده‌تان خواهد بود؛ خبرنگار آزاده‌ای که به مدت بیست و پنج سال، روایتگر راستین جنایت‌های این رژیم اشغالگر در فلسطین برای مردم سراسر دنیا بوده است.

بدینوسیله وقوع این حادثه ناگوار را به جنابعالی، همه آزادی‌خواهان سراسر دنیا و به‌ویژه رسانه‌های آزاد تسلیت گفته و بر اهمیت و مقدس بودن اقدامات رسانه‌ای شما در فلسطین و در راستای افشای جنایات این رژیم، تاکید می‌کنیم.

در پایان، دست شما و تمام روزنامه‌نگاران فلسطینی و همه خبرنگاران آزاده‌ای که همواره پیگیر احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین هستند را می‌فشاریم؛ هم‌آنانی که امروز یکی از بهترین همکاران رسانه‌ای خود را از دست داده‌اند؛ خبرنگار متهور و شجاعی که همگان بر تخصص و تعهد او شهادت می‌دهند.

به گزارش مهر، «شیرین ابو عاقله» خبرنگار الجزیره که یکی از چهره‌های رسانه‌ای در سطح فلسطین به‌شمار می‌رفت، در جریان پوشش خبری حوادث و درگیری‌های اردوگاه جنین، به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر صهیونیست به شهادت رسید.