فرمانده یگان حفاظت امور اراضی اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین که شامگاه چهارشنبه در اردبیل برگزار شد، فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل حضور داشت، از زحمات ۲ ساله «رضا قاسمی» به عنوان فرمانده سابق یگان حفاظت امور اراضی قدردانی و «غلامرضا رضاپور» در این مسئولیت معرفی شد.
در این مراسم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از مجموعه یگان حفاظت امور اراضی به عنوان مشاور امین سازمان جهاد کشاورزی یاد کرد و گفت: شاخصهای نظارت و ارزیابی در استان اردبیل در این بخش باید ارتقا یابد.
نادر تقیزاده دغدغه اصلی در این حوزه را توجه به مبانی پیشگیری در ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی و زمینهای کشاورزی اعلام کرد و افزود: نباید اجازه دهیم تا ساخت و سازی رخ داده سپس با حاشیه عملیات قلع و قمع را انجام دهیم.
وی اظهار کرد: در کنار روشهای پیشگیرانه، سیستم هوشمند باید در این حوزه راهاندازی شود که قطعاً سعی ما بر این است تا از سامانههای خطاناپذیر نیز استفاده کنیم تا اشتباهات گذشته جبران شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه حق نداریم قانون را به خاطر منافع عدهای تنزل داده و یا از اجرای آن خودداری کنیم، تصریح کرد: قانون باید به شکل عادلانه برای همه اجرایی شود و لازم نیست برای عدهای خاص اصالت قانون مخدوش شود.
تقیزاده پرهیز از ایجاد هرگونه بدبینی و طرح مسائل حاشیهای را در این بخش یادآور شد و خاطرنشان کرد: در کشور وظیفه ما حمایت از سرمایهگذاران واقعی است و اجازه نخواهیم داد تا عدهای به بهانه دریافت زمین از اجرای طرحهای صنعتی و تولیدی اجتناب کنند.
وی راهاندازی شهرکهای صنعتی را در جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده اراضی ملی یادآور شد و اضافه کرد: نباید یکپارچگی دشتی مانند اردبیل، مغان و مشگینشهر به خاطر منافع عدهای از بین رفته و یا برخی ساخت و سازهای غیرقانونی را شاهد باشیم.
در این مراسم فرمانده جدید یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز با بیان اینکه در سال مزین به «تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرینی» سعی ما بر تأمین امنیت غذایی مردم و حفظ اراضی کشاورزی خواهد بود، اظهار کرد: سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و یگان حفاظت را مورد توجه قرار میدهیم.
غلامرضا رضاپور موضوع اطلاعرسانی، فرهنگسازی و همکاری دستگاههای دیگر را در این حوزه یادآور شد و تصریح کرد: تلاش ما بر این است تا در دوره جدید مسئولیت یگان وظایف خطیر خود را انجام داده و جلوی تصرفات غیرقانونی را در امور اراضی بگیریم.
به گزارش خبرنگار مهر در این آئین از زحمات ۲ ساله «رضا قاسمی» قدردانی و «غلامرضا رضاپور» به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت امور اراضی استان اردبیل معرفی شد.
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