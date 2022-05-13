به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تور پنج روزه در قطر برای نمایش عمومی کاپ ویژه جام جهانی در کشور میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ تور جهانی برای نمایش عمومی کاپ آغاز شده است.

طبق اعلام فیفا قرار است کاپ ویژه جام جهانی در ۵۱ کشور و نقطه دنیا به نمایش در بیاید و برای اولین بار، این کاپ به هر ۳۲ کشور حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲ برده خواهد شد که ایران نیز یکی از کشورهای حاضر در این جام است.

این در حالی است که در سه دوره اخیر جام جهانی در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ این تور در سراسر جهان برگزار می‌شد، اما این کاپ ویژه تاکنون به ایران نیامده است.

«کاکا» و «ایکر کاسیاس» که با تیم‌های ملی برزیل و اسپانیا قهرمانی در جام جهانی ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ را تجربه کرده‌اند، سفیران شرکت اسپانسر فیفا برای نمایش کاپ جام جهانی در نقاط مختلف دنیا هستند. آنها در اولین قدم کاپ ویژه جام جهانی را به کشور امارات متحده عربی بردند.

به گزارش کانال «فوتبال در قطر» کاپ ویژه جام جهانی قرار است پس از این تور جهانی و حضور در ۵۱ نقطه دنیا، پیش از آغاز جام جهانی به کشور قطر بازگردانده شود.