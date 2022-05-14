امکانات و زیرساخت ها در اختیار تیم شهدای قشقایی قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه در دیدار با بازیکنان تیم شهدای قشقایی با بیان اینکه ورزش یکی از بهترین عرصه‌های فعالیت اجتماعی است که هم سالم است و هم سلامت ایجاد می‌کند، گفت: عرصه ورزش بی‌حاشیه است و بسیاری از مشکلات اجتماعی هم که در جوامع بشری به ویژه در جوانان وجود دارد با ورزش برطرف یا پیشگیری می‌شود.

وی افزود: یکی از بدترین مشکلات جوامع اعتیاد است و برای مقابله با این مشکل یکی از بهترین راه‌حل‌ها تقویت ورزش است.

استاندار فارس با ابراز ارادت و علاقه به عشایر به ویژه ایل قشقایی اولین برخورد خود با این ایل را مربوط به دوران نوجوانی خود و روزهای قبل از انقلاب دانست و عنوان کرد: ایل قشقایی و عشایر در روزهایی که شعار دادن مشکل بود با اسلحه‌های خود رژه رفتند و از این حیث برای من همواره نام عشایر باغیرت و ظلم ستیزی و وطن دوستی عجین بوده است.

ایمانیه با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس ۳ هزار شهید عزیز از ایل و جامعه شما تقدیم شده و نام تیم شما شهدای قشقایی است، گفت: این امر هم باعث افتخار شما و هم ما است و حتماً تحت نظارت آنها هستید چون بنا به فرموده قران شهدا زنده هستند و در نزد خداوند رزق و روزی می‌گیرند و شاهد اعمال و رفتار شما هستند.

وی با اشاره به موکبی که توسط این تیم راه‌اندازی شده است، افزود: اولین تیم کشوری که اقدام به این امر کرده تیم شما بوده و ارادت شما به حضرت عباس (ع) مشهور است.

ایمانیه با بیان اینکه خود اتکائی و استقلال تیم قشقایی از محسنات این تیم است، گفت: حتماً حمایت از شما نیز به ویژه در زیرساخت‌ها انجام خواهد شد و در بحث مسکن کمک می‌کنیم که اعضای تیم در طرح جهش ملی مسکن وارد و از این امکان بهره‌مند شوند.