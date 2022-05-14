ژنرال اوکراینی: جنگ تا پایان سال خاتمه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، یک ژنرال بلندپایه ارتش اوکراین بر این باور است که درگیری ها میان مسکو و کی یف تا پایان سال جاری میلادی خاتمه می یابد.

در جدیدترین پیش بینی صورت گرفته از سوی مقامات کی یف، سرلشکر «کایرلو یودانوف» خوش بین است که جنگ این کشور تا پایان سال ۲۰۲۲ به پایان برسد. این نظامی ارشد اوکراین در مصاحبه ای گفت که فشارها تا نیمه آگوست به اوج خود می رسد و بیشتر اقدامات رزمی فعال تا پایان امسال به پایان خواهد رسید.

این در حالیست که پیشتر «اولکس رزنیکوف» وزیر دفاع اوکراین اعلام کرده بود که این کشور در حال ورود به مرحله طولانی درگیری با روسیه است.

وی در پیامی که در این رابطه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، نوشته بود: اوکراین روسیه را مجبور کرد تا اهداف خود را به سطح عملیاتی و تاکتیکی کاهش دهد و در حال ورود به مرحله طولانی جنگ است.

خبرگزاری های روسی به نقل از رویترز گزارش دادند که معاون وزیر خارجه روسیه گفته است اگر ناتو نیروهای هسته ای خود را به نزدیکی مرز این کشور منتقل کند، مسکو اقدام خواهد کرد.

روسیه در اواخر فوریه و به دنبال عدم پایبندی کی‌یف به اجرای مفاد توافقنامه‌های مینسک که برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ امضاء شد، دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناخت و نیروهای خود را به اوکراین فرستاد.