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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۰:۳۵

هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال؛

تساوی استقلال و فولاد در نیمه نخست/ تعویض زودهنگام جواد نکونام

تساوی استقلال و فولاد در نیمه نخست/ تعویض زودهنگام جواد نکونام

تیم فوتبال استقلال در نیمه نخست بازی با فولاد با نتیجه تساوی به رختکن رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال امروز شنبه میهمان فولاد خوزستان بود که نیمه نخست این بازی با نتیجه تساوی بدون گل ‏‬به پایان رسید.

در این مسابقه تیم استقلال بازی را هجومی آغاز کرد و در دو دقیقه نخست صاحب یکی، دو موقعیت خوب گلزنی شد. در این دقیقه، پاس خوب حسین‌زاده را قبل از اینکه به یامگا برسد، توسط عارف آقاسی مدافع فولاد راهی کرنر شد.

بعد از این موقعیت ها، بازی متعادل و کم افت و خیز دنبال شد تا کار در نیمه نخست با نتیجه تساوی به پایان برسد.

در دقیقه ۳۳، جواد نکونام سرمربی فولاد آرش رضاوند هافبک تیمش را از زمین بیرون کشید و محمد آبشک را به جای او به زمین فرستاد.

زبیر نیک نفس هافبک استقلال هم در این نیمه از داور کارت زرد گرفت.

کد مطلب 5489900

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