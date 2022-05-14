به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال تیم‌های استقلال تهران و فولاد خوزستان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر ۱ به سود استقلال ‏‬به پایان رسید.

در این مسابقه که از ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه اختصاصی فولاد و با قضاوت زاهدی فر برگزار شد، امیرحسین حسین زاده (۵۳) و صالح حردانی (۷۳) برای استقلال و علیرضا کوشکی (۳+۹۰) برای فولاد گلزنی کردند.

آبی ها با این برد، ۶۳ امتیازی شدند تا یک گام دیگر به کسب عنوان قهرمانی نزدیک بشوند. در صورتی که پرسپولیس در بازی امروز برابر سپاهان شکست بخورد آبی ها سه هفته مانده به پایان لیگ قهرمانی خود را قطعی می کنند.

ترکیب استقلال و فولاد

فرهاد مجیدی تیمش را در غیاب روزبه چشمی (مصدومیت) و رودی ژستد (محرومیت) با ترکیب سید حسین حسینی، محمد دانشگر، رافائل سیلوا، عارف غلامی، زبیر نیک نفس، مهدی مهدی‌پور، صالح حردانی (۸۰ - وریا غفوری)، ابوالفضل جلالی، کوین یامگا (۹۰ - جعفر سلمانی)، امیرحسین حسین‌زاده (۸۰ -ارسلان مطهری) و آرمان رمضانی (۶۸ - سعید مهری) روانه میدان کرد.

تیم فولاد هم با هدایت جواد نکونام با این ترکیب برابر استقلال بازی کرد: شهاب گردان، عارف آغاسی، موسی کولیبالی، مهدی شیری (۸۳ - علیرضا کوشکی)، وحید حیدریه، آرش رضاوند (۳۳- محمد آبشک)، حمید بوحمدان (۷۶ - ساسان حسینی)، ساسان انصاری، آیاندا پاتوسی (۸۳ - خلعتبری)، محمدرضا عباسی (۷۶ - مجتبی نجاریان) و لوسیانو پریرا.

نیمه اول؛ شروع هجومی استقلال و تساوی بدون گل

تیم استقلال بازی را هجومی آغاز کرد و در دو دقیقه نخست صاحب یکی، دو موقعیت خوب گلزنی شد. در این دقیقه، پاس خوب حسین‌زاده را قبل از اینکه به یامگا برسد، توسط عارف آقاسی مدافع فولاد راهی کرنر شد. بعد از این موقعیت‌ها، بازی متعادل و کم افت و خیز دنبال شد تا کار در نیمه نخست با نتیجه تساوی به پایان برسد.

در دقیقه ۳۳، جواد نکونام سرمربی فولاد آرش رضاوند هافبک تیمش را از زمین بیرون کشید و محمد آبشک را به جای او به زمین فرستاد.

نیمه دوم؛ فولاد با گل‌های زیبای استقلال ذوب شد!

در نیمه دوم استقلال بازهم تیم برتر میدان بود و موفق شد در دقیقه ۵۳ گل نخست را با ضربه زیبای امیرحسین حسین زاده به ثمر برساند. گل حسین زاده روی پاس صالح حردانی و مهار فوق العاده این بازیکن در محوطه جریمه فولاد به دست آمد. استقلال باوجود پیش افتادن از فولاد، دست از حمله بر نداشت و موفق شد یک بار دیگر دروازه تیم میزبان را باز کند.

در دقیقه ۷۳، استقلال به تیم فولاد ضد حمله زد که این تاکتیک با ضربه زیبا و فنی صالح حردانی از پشت محوطه جریمه به گل دوم آبی ها تبدیل شد. حردانی که سابقه بازی در فولاد را هم دارد، از شادی گل خودداری کرد. (تصویر زیر)

در ادامه فولاد برای جبران نتیجه تلاش کرد که این تلاش خیلی دیر و در دقیقه سوم از وقت های اضافه جواب داد. در این دقیقه، علیرضا کوشکی بازیکن تعویضی فولاد توانست یکی از گل های خورده را جبران کند تا باخت میزبان کمرنگ‌تر بشود.