معاون جدید فرهنگی سازمان بسیج معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه معاون جدید و سابق فرهنگی و همچنین مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بسیج با حضور سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج برگزار شد.
در این مراسم سردار عبدالرضا آزادی به عنوان مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بسیج منصوب شد و همچنین سردار علی مقواساز به عنوان معاون فرهنگی سازمان بسیج معرفی و احکام مسئولیت خود را از سردار سلیمانی دریافت کردند.
گفتنی است سردار آزادی تا پیش از این مسئولیت معاونت فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین را عهدهدار بود و همچنین سردار مقواساز نیز جانشین سپاه صاحبالزمان استان اصفهان بود.
در این مراسم همچنین از زحمات سردار احمد حقطلب به عنوان مسئول سابق سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بسیج و سردار عبدالرضا آزادی به عنوان معاون فرهنگی سازمان بسیج تقدیر شد.
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