  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۵۱

با حضور سردار سلیمانی؛

معاون جدید فرهنگی سازمان بسیج معرفی شد

معاون جدید فرهنگی سازمان بسیج معرفی شد

آیین تودیع و معارفه معاون جدید فرهنگی و همچنین مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج با حضور سردار سلیمانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه معاون جدید و سابق فرهنگی و همچنین مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج با حضور سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج برگزار شد.

در این مراسم سردار عبدالرضا آزادی به عنوان مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج منصوب شد و همچنین سردار علی مقواساز به عنوان معاون فرهنگی سازمان بسیج معرفی و احکام مسئولیت خود را از سردار سلیمانی دریافت کردند.

گفتنی است سردار آزادی تا پیش از این مسئولیت معاونت فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین را عهده‌دار بود و همچنین سردار مقواساز نیز جانشین سپاه صاحب‌الزمان استان اصفهان بود.

در این مراسم همچنین از زحمات سردار احمد حق‌طلب به عنوان مسئول سابق سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج و سردار عبدالرضا آزادی به عنوان معاون فرهنگی سازمان بسیج تقدیر شد.

کد مطلب 5489907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها