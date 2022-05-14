معاون جدید فرهنگی سازمان بسیج معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه معاون جدید و سابق فرهنگی و همچنین مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج با حضور سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج برگزار شد.

در این مراسم سردار عبدالرضا آزادی به عنوان مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج منصوب شد و همچنین سردار علی مقواساز به عنوان معاون فرهنگی سازمان بسیج معرفی و احکام مسئولیت خود را از سردار سلیمانی دریافت کردند.

گفتنی است سردار آزادی تا پیش از این مسئولیت معاونت فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین را عهده‌دار بود و همچنین سردار مقواساز نیز جانشین سپاه صاحب‌الزمان استان اصفهان بود.

در این مراسم همچنین از زحمات سردار احمد حق‌طلب به عنوان مسئول سابق سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج و سردار عبدالرضا آزادی به عنوان معاون فرهنگی سازمان بسیج تقدیر شد.