هرمزگان با کاهش چشمگیر آمار مبتلایان به کرونا همراه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کامرانی عصر شنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا با اشاره به کاهش چشمگیر آمار مبتلایان به کرونا در استان، عنوان کرد: در هفته های اخیر آمار مبتلایان به کرونا و مرگ و میرهای کرونایی با کاهش چشمگیری همراه بوده است.

وی افزود: کاهش چشمگیر آمار مبتلایان باعث خروج کامل شهرهای هرمزگان از وضعیت نارنجی و زرد و آبی شدن اکثر شهرستان های تابعه استان شده است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: استقبال مناسب از واکسیناسیون سراسری نقش بسزایی در کاهش آمار مبتلایان و مرگ و میرهای کرونایی در هرمزگان داشته است.

وی گفت: با توجه به افزایش آمار مبتلایان به کرونا در برخی نقاط جهان به ویژه اروپا رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع موج جدید کرونا ضروری است و هشدار ها در این زمینه را باید جدی گرفت.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: انجام واکسیناسیون و تکمیل دوز های سوم و چهارم واکسن نقش بسزایی در ایجاد ایمنی در برابر موج های احتمالی ویروس کرونا دارد.

وی خاطرنشان کرد: کادر درمان، افراد میانسال و افراد دارای بیماری زمینه ای برای حفاظت در برابر ویروس نسبت به تزریق دوز چهارم واکسن اقدام کنند.

کامرانی افزود: رعایت شیوه نامه های بهداشتی و استفاده از ماسک تا بازگشت کامل استان به دوران قبل از شیوع بیماری کرونا ضروری است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: کارمندان و اصناف برای ایجاد ایمنی مناسب نسبت به تزریق دوز سوم واکسن اقدام کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی استان و فرا رسیدن فصل گرما رعایت تهویه مناسب در مراکز اداری، آموزشی و مجتمع های تجاری ضروری است.