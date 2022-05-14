ترکیب پرسپولیس مقابل سپاهان مشخص شد/ حضور رضاییان و عالیشاه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان در حالی از ساعت ۲۰:۵۰ شامگاه امروز برگزار می‌شود که این دیدار با تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در زمین بی طرف برگزار می‌شود.

باشگاه پرسپولیس نیز که در تقویم رقابت‌های لیگ برتر میزبان سپاهان در بازی برگشت فصل جاری بود ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان را برای تقابل با زردپوشان اصفهانی انتخاب کرد.

ترکیب پرسپولیس برای این مسابقه به شرح زیر است:

حامد لک، سیدجلال حسینی، علی نعمتی، علی شجاعی، رامین رضاییان، کمال کامیابی نیا، میلاد سرلک، احسان پهلوان، مهدی ترابی، شیرزود تمیروف و امید عالیشاه.