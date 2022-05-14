ترکیه درباره مخالفت با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو گفتگو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزرای امور خارجه فنلاند، سوئد و ترکیه برای حل اختلافات درباره پیوستن به ناتو در برلین مذاکره می‌کنند.

در همین ارتباط نیز «مولود چاووش اوغلوم، وزیر امور خارجه ترکیه هنگام ورود به برلین به خبرنگاران گفت: «غیرقابل قبول است که اعضای آتی و احتمالی جدید ناتو از گروه شبه نظامی پ‌ک‌ک حمایت کنند.»

چاووش اوغلو با بیان اینکه با همتایان سوئدی و فنلاندی خود گفتگو خواهد کرد، گفت: «مشکل این است که این دو کشور آشکارا از پ.ک. ک و ی.پ.گ حمایت می‌کنند، در حالی که این دو گروه، سازمان‌های تروریستی هستند که هر روز به نیروهای ما حمله می‌کنند.»

او گفت: «اکثریت بزرگ مردم ترکیه مخالف عضویت آن کشورها در ناتو هستند و از ما می‌خواهند که این عضویت را رد کنیم.»

«پکا هاوستو»، وزیر خارجه فنلاند گفته است که اطمینان دارد در پایان راه حلی برای عضویت در ناتو پیدا خواهد شد و همزمان «آن لینده»، وزیر امور خارجه سوئد اعلام کرده است که به دنبال رفع هرگونه سو تفاهم درباره عضویت در ناتو خواهد بود.

«ینس استولتنبرگ»، دبیرکل ناتو، به هر دو کشور شمال اروپا وعده استقبال و روند الحاق سریع داده است، اما ترکیه روز جمعه به طور غیرمنتظره ای با روند پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو مخالفت کرد.

«رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه روز جمعه گفته بود که نمی‌تواند از برنامه‌های کشورهای شمال اروپا برای عضویت در ناتو با توجه به اینکه این کشورها خانه بسیاری از سازمان‌های تروریستی است حمایت کند، اما سخنگوی او روز شنبه به رویترز گفت که ترکیه درها را نبسته است.