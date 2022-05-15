۹ درصدی حجم ذخایر سدهای اردبیل افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نبیالله پاسبان عیسیلو بعد از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران در اردبیل اظهار کرد: امسال میزان بارش در این استان نسبت به متوسط بلند مدت هشت درصد کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: بارندگی سطح استان در مقایسه آماری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نکرده اما در مقایسه با دوره بلند مدت کاهش هشت درصدی را نشان میدهد.
مدیر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقهای اردبیل گفت: از ابتدای سال آبی از اول مهرماه ۱۴۰۰ تاکنون ۲۳۹ میلیمتر بارش در استان اتفاق افتاده که دقیقاً معادل بارش سال گذشته بوده است.
پاسبان عیسیلو با بیان اینکه روان آب رودخانههای مهم استان نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل به رغم بارشهای اخیر با کاهش شدید روبهرو است، افزود: وضعیت آبی رودخانههای استان رصد شده و تغییرات آبی در این رودخانهها نسبت به سال گذشته و متوسط بلند مدت منفی است به گونهای که روان آبها کاهش یافته که دلیل آن به خشکسالیهای اخیر برمیگردد.
وی همچنین درباره حجم ذخیره سدهای استان اردبیل خاطرنشان کرد: حجم ذخیره ۵۲ سد استان به میزان ۹ درصد افزایش داشته در حالی که حجم ذخیره سد ارس به میزان ۱۲ درصد و سد خداآفرین هم ۱۹ درصد کاهش یافته است.
پاسبان عیسیلو حجم ذخیره آب سد یامچی اردبیل را ۳۹.۸ میلیون متر مکعب اعلام کرد و ادامه داد: سال گذشته حجم ذخیره آب این سد ۲۷.۷ میلیون متر مکعب بود که امسال ۳۹ درصد به حجم ذخیره سد یامچی اضافه شده است.
وی بر لزوم صرفهجویی در مصرف آب در بخشهای مختلف و فرهنگسازی در این زمینه تاکید کرد و گفت: مصرف بیرویه و غیرعلمی آب به ویژه در بخش کشاورزی حجم زیادی از آب را هدر داده و از ذخایر استان میکاهد.
پاسبان عیسیلو در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با وجود خشکسالی چند سال اخیر و کاهش منابع، مصرف بیرویه آب در این استان همچنان وجود دارد که نگرانیهای بیشتری را به دنبال داشته است.
وی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در زمینه توسعه و ترویج آبیاری تحت فشار و قطرهای اقدامات خوبی انجام دادهاند و امید است با صرفهجویی ۲۵ درصدی، مشکلات آب آشامیدنی و صنعتی برطرف شود.
مدیر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقهای اردبیل تصریح کرد: دشتهای منطقه به خاطر مصرف بیرویه در بخش کشاورزی آسیب جدی دیده اما دولت با اجرای طرح تعادلبخشی توانسته تا حدی جلوی این مشکل را بگیرد.
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