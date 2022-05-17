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۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۰۳

با بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب صورت گرفت؛

برپایی نمایشگاه کتاب آنیما در کانون ادبیات ایران

برپایی نمایشگاه کتاب آنیما در کانون ادبیات ایران

نمایشگاه مستقل کتاب آنیما در محوطه کانون ادبیات ایران برپا شده که در آن بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب به مخاطبان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات آنیما در پی انصراف از حضور در نمایشگاه کتاب تهران، از روز پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت تا جمعه ۳۰ اردیبهشت هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۰، در نمایشگاه مستقل کتاب انتشارات آنیما میزبان مؤلفان انتشارات و مخاطبان گرامی هنر و ادبیاتِ معاصر است.

در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های نقد، پژوهش، شعر و داستان و نمایشنامه‌های ایران و جهان به مخاطبان ارائه می‌شود.

در حاشیه برگزاری نمایشگاه جلساتی جهت رونمایی برخی کتاب‌ها و دیدار با برخی از مؤلفان انتشارات ترتیب داده می‌شود. این نمایشگاه در محوطه کانون ادبیات ایران به نشانی خیابان مفتح جنوبی، روبه‌روی ورزشگاه شهید شیرودی، خیابان اردلان پلاک ۲۵ واقع است.

کد مطلب 5492176

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