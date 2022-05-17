برپایی نمایشگاه کتاب آنیما در کانون ادبیات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات آنیما در پی انصراف از حضور در نمایشگاه کتاب تهران، از روز پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت تا جمعه ۳۰ اردیبهشت هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۰، در نمایشگاه مستقل کتاب انتشارات آنیما میزبان مؤلفان انتشارات و مخاطبان گرامی هنر و ادبیاتِ معاصر است.

در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های نقد، پژوهش، شعر و داستان و نمایشنامه‌های ایران و جهان به مخاطبان ارائه می‌شود.

در حاشیه برگزاری نمایشگاه جلساتی جهت رونمایی برخی کتاب‌ها و دیدار با برخی از مؤلفان انتشارات ترتیب داده می‌شود. این نمایشگاه در محوطه کانون ادبیات ایران به نشانی خیابان مفتح جنوبی، روبه‌روی ورزشگاه شهید شیرودی، خیابان اردلان پلاک ۲۵ واقع است.