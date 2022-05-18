متهم سایبری در سمنان شناسایی شد/ اختلافات مالی دلیل ارتکاب جرم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رضا فداییان غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه متهم سایبری در سمنان شناسایی شد، ابراز داشت: این فرد با استفاده از بستر شبکه اجتماعی واتس آپ و اقدام به انتشار فیلم تصاویر خصوص شاکی موجب هتک حیثیت شاکی شده بود.

وی ضمن بیان اینکه با ارسال پرونده قضائی از دادسرا مبنی بر انتشار مطالب توهین آمیز بر علیه شاکی موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، افزود: مستندات و ادله جمع‌آوری شده نشان داد که متهم با هویت جعلی اقدام به انتشار فیلم از خانه شاکی که در آن عکس‌های خصوصی بر روی دیوار بود، کرده است.

رئیس پلیس فتا استان سمنان ضمن بیان اینکه متهم که ابتدا منکر اتهام خود بود در نهایت با ارائه مستندات و ادله دیجیتال غیر قابل انکار لب به اعتراف گشود، ابراز داشت: این فرد در اظهارات خود انگیزه خود را اختلافات مالی در خصوص یک ملک بیان کرد.

فداییان اضافه کرد: هتک حیثیت کاربران جرم محسوب می‌شود و مجازات لازم برای آن تعیین شده است لذا برای آشنایی با این موارد از کاربران فضای مجازی درخواست داریم تا با مراجعه به آدرس www.cyberpolice.ir از مطالب آموزشی این سایت استفاده کنند.