به گزارش خبرگزاری مهر، هماورد بازارپردازی تهران رویدادی است برای توسعه کسبوکارهای حوزه کودک همراه با محتواهای تربیتی و آموزشی مناسب، این رویداد در تیرماه برگزار میشود و بستری برای مشارکت تولیدکنندگان و سرمایه گذاری در تولید محصولات فرهنگی است.
به روایت آمار و ارقام، امروز اسباببازی، بازیهای رایانهای، پویانماییها و به طور کلی محصولات حوزه کودک، گردش مالی بالایی را در سراسر جهان به خود اختصاص داده است. در ایران نیز این رقم قابل توجه است. اما متأسفانه حجم کمی از این رقم قابل توجه در ایران، سهم تولیدکنندگان داخلی است. اگر در فروشگاهها و بازار اسباببازی در فضای حقیقی و مجازی قدمی بزنیم و نگاهی بیندازیم، این مسئله را به خوبی درک میکنیم. این مسئله تنها مربوط به تعدد و کثرت این محصولات نیست بلکه به شهرت آنها نیز برمیگردد. کودکان ما محصولات بومی را نمیشناسند، به عبارتی این محصولات اصلاً برای کودکان و نوجوانان ما شناخته شده نیستند. عموماً این محصولات آنچه را که لازمه جذابیت برای کودکان است دارا نیستند اگر محصولی هم جذابیتی پیدا میکند مقطعی است و این جذابیت نمیتواند ادامهدار باشد. لذا محصولات در مقطعی به بازار میآیند مورد توجه قرار میگیرند اما پس از مدتی به دلایل مختف مثلاً پویانبودن و توسعه پیدا نکردن، وصل نبودن به سایر محصولات و یا مشکلات اقتصادی و حقوقی صاحبان آنها فراموش میشوند و به تاریخ سپرده میشوند و دوباره کودکان ما مجبورند به نمونههای خارجی محصولات که عموماً شخصیتمحور هستند مراجعه کنند و با آنها دمخور شوند.
چرا حوزه محصولات فرهنگی ما و بالاخص محصولات کودک چنین وضعیتی دارند؟ آیا ما هنوز نتوانستهایم متناسب با ذائقه کودکانمان محصولات فرهنگی تولید کنیم؟ آیا جذاب لازم را ندارند؟ آیا تولیدکنندگان ما به سازوکار بازار آشنا نیستند؟ آیا زیرساخت لازم برای تولید و عرصه محصولات تا رسیدن به دست مخاطب وجود ندارد؟ آیا محصولات ما پویا نیستند و ما نمیتوانیم آنها را توسعه دهیم؟ آیا فروشندههای ما اساساً محصولات داخلی را عرضه نمیکنند و معرفی نمیکنند؟ آیا محصولات داخلی اساساً متقاضی ندارند؟ آیا این محصولات قدرت رقابت ندارند و باید جلوی ورود محصولات خارجی را گرفت که محصولات داخلی رونق پیدا کنند؟ آیا محتوای پشتیبانی لازم را ندارند؟
هماورد (جشنواره) بازارپردازی تهران گامی است برای پاسخ به چنین پرسشهایی از طریق تشکیل زنجیره محصولات فرهنگی و بسترسازی مناسب برای عرضه و توزیع محصولات. این رویداد محل بههمرسانی تولیدکنندگان کوچک با کسبوکارهای بزرگتر و با تجربهتر و استفاده از تجربیات و بازار توزیع و مصرف آنهاست. تولیدکنندگان کوچک خصوصی، محصولات فرهنگی کودک در کنار تهیهکنندگان ارشد قرار میگیرند و به پشتوانه قراردادی حقوقی و ارائه محتوایی مناسب، ابتدا محصولی نمونهای تولید میکنند و سپس خود را مهیای جذب سرمایه برای تولید انبوه مینمایند. تولیدی که محتوا و داستانهای تربیتیو آموزشی به پشتوانه خود خواهد داشت. در این هماورد به خاطر حضور پررنگ توزیعکنندگان حقیقی و مجازی ظرفیتهای مناسبی برای توزیع تولیدات به وجود میآید و از این نظر فرصتی است برای تولیدکنندگان کوچک که محصولاتی خود را در بازاری مناسب و بزرگ عرضه کنند. محصولاتی چون کتاب، پویانمایی، بازیهای رومیزی، نوشتافزار، اسباببازی و بازیهای متنوع رایانهای و محتواهای تربیتی و آموزشی.
در این هماورد تلاش میشود با ایجاد همافزایی و همگرایی بین ظرفیتهای فرهنگی نهادها و سازمانهای فرهنگی، زمینهای به وجود آید که محصولات بازارپردازی شده فرهنگی توسط بخش خصوصی و توسط تولیدکنندگان کوچک و بزرگ طراحی، تولید و در سطح ملی و بلکه در سطح جهانی توزیع و راهبری و هدایت شوند و از این نظر راهی برای صدور فرهنگ بومی و ملی نیز خواهد بود.
در این رویداد حضور پررنگ سرمایهگذاران از سنخهای مختلف خصوصی و دولتی، وجودفروشگاهها و پلتفرمهای نامآور کشور، بانکها و مؤسسات مالی آنهم به طرق و شکلهای گوناگون توانایی تولیدی تولیدکنندگان را بسیار افزایش خواهد داد. لازم به ذکر است وجود نهادها و سازمانهای مؤثر و متکفل فرهنگ و وجود اعضای حقوقی عضو قرارگاه بازارپردازی فرهنگی در امر بازارپردازی فرهنگی به رونق هرچه بیشتر جشنواره و حتی گامهای پس از جشنواره خواهد افزود و این خود زمینهای برای تعامل هر چه بیشتر بخش خصوصی و نهادهای مؤثر دولتی است. نکته مهمتری که باید اضافه کرد این است که مشارکت تهیهکنندگان ارشد و تولیدکنندگان و سرمایهگذاران، ذیل قرارداد مالکیت فکری است. به نظر میرسد با انعقاد این قرارداد، حقوق طرفهای مشارکت تا حد بالایی حفظ شود و نگرانی چندین ساله تولیدکنندگان فرهنگی در مورد رعایت نکردن حقوق تولیدکنندگان رفع شود.
هماورد بازارپردازی تهران در تیرماه برگزار میشود و فرصت ثبتنام برای حضور و مشارکت تولیدکنندگان، کسبوکارها و سرمایهگذارها در تولید محصولات فرهنگی کودک در این رویداد تا ۱۵ خرداد است. مخاطبان اینرویداد میتوانند برای ثبتنام به نشانی www.thehranmpf.ir مراجعه کنند.
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