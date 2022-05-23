میزان دوام دندان ها بعد از عصب کشی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، به گفته محققان، تا مدتی، عصب کشی میتواند دندانهای آسیب دیده ناشی از کرم خوردگیها یا مشکلات دیگر را حفظ کند، اما دندان در نهایت شکننده شده و می میرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدت زمانی که این فرآیند ممکن است طول بکشد، محققان دادههای بیش از ۴۶۰۰۰ بیمار را که عصب کشی داشتند، تجزیه و تحلیل کردند.
دکتر «تانکام تیوالیکاکات» سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایندیانا، گفت: «این اطلاعات میتواند برای اطلاع رسانی به دندانپزشکی استفاده شود و به بیماران و دندانپزشکان کمک کند تا تصمیمات مراقبتی بهتری بگیرند.»
این مطالعه نشان داد که میانگین زمان بقای دندان پس از عصب کشی ۱۱.۱ سال بود.
اما این مطالعه نشان داد که عوامل متعددی میتوانند طول عمر دندان درمان شده را طولانی یا کوتاه کنند.
- دندانهایی که عصب کشی شده و سپس پرکردن و روکش دریافت میکنند حدود ۲۰ سال دوام میآورند.
-دندانهایی که پس از عصب کشی، پر کردن یا روکش دریافت میکنند حدود ۱۱ سال دوام میآورند.
- دندانهایی که بعد از عصب کشی، هیچ کار ترمیمی دریافت نمیکنند حدود ۶.۵ سال دوام میآورند.
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