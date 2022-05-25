مخالفت صریح ایران با پیشنهاد آمریکا برای تغییر مقررات بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین نیکنام گفت: در نشست مجمع جهانی سلامت هیچ معاهدهای برای تصویب در دستور کار نیست. تنها موضوع در دستور کار، تغییر زمان مورد نیاز برای رد یا پذیرش اصلاحات احتمالی آتی در مقررات بهداشتی بین المللی با پیشنهاد آمریکاست که در این زمینه کشورمان در مباحث کمیته مربوطه با آن مخالفت کرد و همچنین در نطق وزیر محترم با آن مخالفت و اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران آن را رد میکند.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی در این نشست به صورت رسمی خود را از پذیرش هرگونه تعهدی در این زمینه جدا کرد.
هفتاد و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت از یکم خرداد ماه سال جاری با حضور بیش از ۱۹۰ عضو این سازمان در ژنو در حال برگزاری است.
در این نشست در حوزه بیماریهای مهم غیر واگیر، در مورد (NCD پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر)، موضوعات مرتبط با دیابت، سرطان رحم، سلامت روان، اپی لپسی (صرع)، بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات، بیماریهای دهان و دندان و چاقی و در حوزه بیماریهای واگیر، در مورد موضوعاتی همچون ایدز، هپاتیت، سل، مننژیت، آنفلوآنزا، فلج اطفال بحث و بررسی صورت گرفت.
مدیرکل همکاریهای بین الملل وزارت بهداشت با بیان اینکه وزیر بهداشت، در جلسه مجمع عمومی پیرامون مباحث بهداشتی و درمانی و همچنین در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی سخنرانی کرد، اظهار داشت: وزیر بهداشت در سخنرانی خود ضمن برشمردن موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با کووید ۱۹، با تاکید براین نکته که این دستاوردها به رغم اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان حاصل شده، بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به اصول استقلال نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه عرصهها از جمله سلامت، تصریح کرد.
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