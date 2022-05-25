بایدن بدنبال دخالت نظامی در صورت حمله چین به تایوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه آمریکایی اکسیوس به نقل از برخی منابع آمریکایی اعلام کرده که «جو بایدن» معتقد است که اگر چین به تایوان حمله کند، واشنگتن باید مداخله نظامی کند.

در همین ارتباط نیز، دموکرات‌های سنا به آکسیوس می‌گویند که آنها معتقدند اظهارات بایدن که نشان می‌دهد ایالات متحده به طور نظامی از تایوان در برابر حمله چین دفاع می‌کند، عمدی - البته نه راهبردی - بوده است.



بسیاری از سناتورهای دموکرات نزدیک به بایدن گفته اند که فکر می‌کنند رئیس جمهور شخصاً معتقد است که در صورت حمله چین به تایوان، ایالات متحده باید وارد این درگیری نظامی شود.



به نظر می‌رسد که بایدن سیاست «ابهام استراتژیک» ایالات متحده را در حین سخنرانی در سئول، پایتخت کره جنوبی کنار گذاشته است و این سومین باری است که او درباره دخالت نظامی برای حمایت از تایوان اظهارنظر می‌کند.



هر چند هربار پس از سخنان بایدن کاخ سفید از این اظهارات عقب نشینی کرده است.



پیشتر بایدن در اظهارات روز سه شنبه خود به خبرنگاران گفته بود: «سیاست واشنگتن در قبال تایوان به هیچ وجه تغییر نکرده است.»



دولت آمریکا اذعان دارد که چین تایوان را بخشی از «چین واحد» می‌داند و در عین حال با هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت تایوان به شدت مخالف است.



در حالی که برخی نمایندگان دموکرات به صورت علنی موافقت خود با موضع بایدن در مورد تایوان اعلام کرده اند، برخی دیگر مواضع بایدن درباره تایوان را برای واشنگتن چالش برانگیز توصیف کرده اند.

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سناتور باب مندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا نیز پیشتر روز دوشنبه در توییتی نوشته بود: «بایدن درست می‌گوید. بازدارندگی معتبر هم به شجاعت و هم به وضوح نیاز دارد و دموکراسی پر جنب و جوش تایوان شایسته حمایت کامل ما است.»

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سناتور لیندسی گراهام هم نوشت: «اظهارات پرزیدنت بایدن مبنی بر اینکه ایالات متحده از تایوان در برابر چین دفاع خواهد کرد، کار درستی بود.»