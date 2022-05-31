گارد ملی آمریکا با ارتش تایوان همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سای اینگ-ون» رئیس تایوان امروز سه شنبه اعلام کرد که گارد ملی آمریکا قرار است با ارتش تایوان همکاری کند. سای در این باره و بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت: وزارت دفاع آمریکا هم اکنون در حال برنامه ریزی همکاری بین گارد ملی این کشور با نیروهای دفاعی تایوان است.

وی افزود: ما مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک تر و تنگاتنگ تایوان با آمریکا بر سر موضوعات امنیت منطقه ای هستیم. رئیس تایوان این اظهارات را در پی دیدار «تمی داکورث» سناتور آمریکایی با وی در دفترش در تایپه بیان کرد.

داکورث نیز به نوبه خود گفت که دیدار وی در جهت تصریح این مسئله است که آمریکا در کنار تایوان ایستاده است و این جزیره از حمایت گسترده و عظیم قانون گذاران امریکایی برخوردار است.

خبر گسترش همکاری نظامی فوق در حالی است که «جان کربی» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که واشنگتن به حمایت از تایوان ادامه خواهد داد. اخیرا نیز «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا طی اظهاراتی در سفر خود به ژاپن اعلام کرده بود که در صورتی که تایوان مورد تهاجم قرار بگیرد، آمریکا از آن دفاع خواهد کرد.

وزارت امور خارجه چین نیز در خصوص اظهارات بایدن اعلام کرده بود که تایوان بخشی جدایی ناپذیر از چین بوده و این موضوع کاملا داخلی است. هیچ مداخله خارجی در این باره قابل قبول نیست. آمریکا نباید عزم مردم چین برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی خود را دست کم بگیرد.

پکن ضمن هشدار فوق، رزمایش های متعدد دریایی و هوایی در نزدیکی این جزیره و تنگه راهبردی تایوان برگزار کرده است.

طبق اصل چین واحد، جزیره تایوان بخشی از خاک چین محسوب می شود. واشنگتن علی رغم احترام ظاهری به پایبندی به این اصل، عملا با دخالت در امور سیاسی چین، به حمایت از جریان های جدایی طلب در این جزیره و ارسال تسلیحات نظامی می پردازد.