هشدار «بلینکن» به چین در قبال تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که چین باید درباره هرگونه اقدام آتی خود در قبال تایوان، پاسخ جهانی به عملیات نظامی روسیه در اوکراین را در نظر بگیرد.

وی در مصاحبه ای با شبکه «پی بی اس» در این باره گفت: متأسفانه، آنچه طی ۱۰ سال گذشته دیده‌ایم این است که پکن در داخل چین سرکوب کننده تر و در خارج از آن تهاجمی‌تر عمل می‌کند. اقداماتی که پکن در رابطه با تایوان انجام می‌دهد که به طور بالقوه خطرناک و بی‌ثبات‌کننده هستند، نیز شامل این موارد می شود.

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: یکی از چیزهایی که به گمان من چین باید نقش آن را در هر محاسبه ای در نظر بگیرد، واکنشی است که ما به تجاوز روسیه در اوکراین شاهدش بوده ایم که بسیاری از کشورها گرد هم آمده اند تا در برابر این تجاوز بایستند با حصول اطمینان از این مسئله که اوکراین از پشتیبانی لازم برخوردار است و همچنین از اینکه روسیه تاوان این تجاوز را داده است.

پیشتر نیز «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا در نشست امنیتی «شانگری-لا» در سنگاپور پکن را به تهاجمی تر شدن در قبال مسئله تایوان متهم کرده و افزوده بود که واشنگتن از متحدان خود از جمله تایوان حمایت خواهد کرد.

آستین گفت که سیاست آمریکا در مورد تایوان مخالفت با هرگونه تغییر یکجانبه در وضعیت موجود است. در این رابطه «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا نیز اخیرا اعلام کرد که واشنگتن از تایوان در قبال هرگونه حمله دفاع خواهد کرد.

این در حالی است که «وی فنگ» وزیر دفاع چین با اشاره به مسئله فروش تسلیحات آمریکایی به جزیره تایوان و تحریک جدایی طلبان در این جزیره گفته بود: دولت و ارتش چین با قاطعیت با هرگونه تلاش برای دستیابی به استقلال تایوان مقابله کرده و همچنین قاطعانه از اتحاد مجدد سرزمین مادری دفاع خواهند کرد.

همچنین «وو کیان» سخنگوی وزارت دفاع چین اعلام کرد که ارتش این کشور در برابر تلاش برای جدا کردن تایوان از چین و دستیابی به استقلال جزیره به هر قیمتی، حتی به قیمت جنگ، مقاومت خواهد کرد.

واشنگتن در راستای سیاست «ایندوپاسیفیک» خود و با درنظر نگرفتن سیاست چین واحد، سعی در به چالش کشیدن قدرت روز افزون چین با تحریک جدایی طلبان در تایوان، هنگ کنگ و تبت دارد. همچنین حضور گسترده نظامی در آب های منطقه، ایجاد ائتلاف های نظامی با کشورهای هم پیمان خود و همکاری های نظامی و ارسال تسلیحات به تایوان از دیگر اقدامات آمریکا است.

پکن بارها نسبت به این اقدامات تحریک آمیز واشنگتن هشدار داده و از آمریکا خواسته است تا حاکمیت چین را به رسمیت بشناسد و در امور داخلی پکن دخالت نکند.