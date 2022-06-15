آمریکا از ادعای تایوان حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا از ادعای روز گذشته جزیره تایوان در به کشیدن حاکمیت چین بر این جزیره و تنگه راهبردی تایوان حمایت کرد و همراستا با سیاست تفرقه برانگیز «ایندوپاسیفیک» خود در حمایت از جریان های جدایی طلب در این جزیره، آبراه مذکور را جزو آب های بین المللی خواند.

در همین رابطه، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مکاتبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرد: تنگه تایوان یک آبراه بین‌المللی است، به این معنی که تنگه تایوان منطقه‌ای است که در آن آزادی‌های دریاهای آزاد، از جمله آزادی دریانوردی و پرواز بر فراز آن، تحت قوانین بین‌المللی تضمین شده است.

پرایس افزود که جهان «علاقه ای پایدار به صلح و ثبات در تنگه تایوان دارد و ما این موضوع را برای امنیت و شکوفایی گسترده‌تر ایندوپاسیفیک مهم تلقی می کنیم».

وی همچنین با تصریح نگرانی های آمریکا در قبال آنچه لفاظی های تهاجمی و فعالیت های قلدرمآبانه چین در مورد تایوان خواند، گفت که ایالات متحده «به پرواز، کشتیرانی و انجام عملیات در هر کجا که قوانین بین المللی اجازه دهد، ادامه خواهد داد و این مسئله شامل گذر از تنگه تایوان نیز می شود».

وزارت خارجه تایوان روز گذشته اعلام کرد که تنگه راهبردی تایوان آبراهی بین المللی است و این جزیره از عبور و مرور کشتی های جنگی آمریکا در آنجا حمایت می کند.

«جوآنه او» سخنگوی وزارت خارجه تایوان در واکنش به اظهارات «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد این مسئله، گفت: تنگه تایوان جزو آب های بین المللی است و آب‌های خارج از آب‌های سرزمینی ما تابع اصل «آزادی دریاهای آزاد» حقوق بین‌الملل است.

وی افزود که این جزیره همواره به اقدامات کشتی های بیگانه در این آبراهه که مطابق قوانین بین الملل از جمله عبور معمولی عمل می کنند، احترام گذاشته است.

این اظهارات در حالی بیان می شود که وزارت خارجه چین پیشتر اعلام کرده بود که پکن حاکمیت، حقوق حاکمیت و صلاحیت قضایی بر تنگه تایوان دارد.

وانگ در این باره گفته بود: این ادعایی نادرست است که برخی کشورها تنگه تایوان را «آب‌های بین‌المللی» می‌خوانند تا از طریق آن بهانه‌ای برای دستکاری مسائل مربوط به تایوان و تهدید حاکمیت و امنیت چین بیابند.

واشنگتن در راستای سیاست «ایندوپاسیفیک» خود و با درنظر نگرفتن سیاست چین واحد، سعی در به چالش کشیدن قدرت روز افزون چین با تحریک جدایی طلبان در تایوان، هنگ کنگ و تبت دارد. همچنین حضور گسترده نظامی در آب های منطقه، ایجاد ائتلاف های نظامی با کشورهای هم پیمان خود و همکاری های نظامی و ارسال تسلیحات به تایوان از دیگر اقدامات آمریکا است.