مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛ ترافیک در جاده چالوس و آزادراه تهران - کرج

البرز - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس - کرج حدفاصل ارنگه تا بیلقان و آزادراه تهران - کرج محدوده پل کلاک سنگین است.