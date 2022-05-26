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۵ خرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۲۴

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک در جاده چالوس و آزادراه تهران - کرج

ترافیک در جاده چالوس و آزادراه تهران - کرج

البرز - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس - کرج حدفاصل ارنگه تا بیلقان و آزادراه تهران - کرج محدوده پل کلاک سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس - کرج حدفاصل ارنگه تا بیلقان سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج محدوده پل کلاک بیان کرد: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل پل فردیس تا استاندارد سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز تصریح کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده پل فردیس سنگین است.

وی با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.

کد مطلب 5500074

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