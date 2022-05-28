شرط ابقای مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سکونت در قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در پاسخ به مطالبه مدیر خبرگزاری مهر استان قزوین در فضای مجازی از ابقای مشروط مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

اعلایی عنوان کرد: وزیر صمت پس از بررسی گزینه‌های مختلف اعلام کردند که نظرشان تداوم خدمت مدیر فعلی صمت استان قزوین است.

استاندار قزوین این انتصاب را مشروط دانسته و بیان کرد: به وزیر گفته ام که شرط پذیرش این تصمیم از سوی اینجانب اقامت دائم جناب آقای افضلی در قزوین است که حتماً باید اتفاق بیافتد.

این پاسخ استاندار در حالی است که عابدینی مدیر خبرگزاری مهر قزوین و فعال رسانه‌ای استان در توییتی عنوان کرده بود: ‏تغییر در شرایط فعلی کشور نیازمند مدیرانی با عزم جدی، دارای برنامه و توانمند است

نمی‌توان حوزه‌هایی چون ‎صنعت و ‎اقتصاد این استان را به مدیرانی سپرد که نه تنها کارنامه روشنی ندارند بلکه سکونت آنها در استان نیز پر از ابهام است. آینده صنعت استان را به مدیران پروازی گذشته گره نزنیم.

گفتنی است حضور و ادامه همکاری افضلی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین که از مدیران دولت قبل استان قزوین است از مباحث داغ ماه‌های اخیر استان بود.

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