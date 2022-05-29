مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در متن حکم یوسف نوری خطاب به حمید یزدانی، آمده است: نظر به تعهد، تجارب و شایستگی ارزنده جنابعالی در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش، به پیشنهاد معاون محترم آموزش متوسطه به عنوان «مدیر کل دفتر آموزش دوره اول متوسطه» منصوب میشوید.
امید است با توکل و استعانت از پیشگاه خداوند قادر متعال، پیروی از منویات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدّظلهالعالی) و پیگیری سیاستها و برنامههای ابلاغی مقام عالی وزارت، با رعایت اصول «عدالتمحوری»، «انقلابیگری»، «مردمداری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، موفق و مؤید باشید.
انتظار میرود، ضمن در نظر داشتن مفاد بیانیه گام دوم، به ویژه بندهای «علم و پژوهش»، «معنویت و اخلاق» و «عدالت و مبارزه با فساد»، شرح وظایف دفتر اسناد و قوانین و مقررات آموزش و پرورش در حوزه آموزش متوسطه در پیگیری موارد ذیل با رویکرد تحولی اهتمام و جدیت داشته باشید.
ارائه گزارشهای فصلی و مستمر فرآیندها و نتیجه اقدامات مورد تاکید اینجانب است.
همکاری، هماهنگی و تعامل اثربخش با دفاتر معاونت و سایر بخشهای وزارت متبوع با رویکرد تحولی، آیندهنگرانه در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی به ویژه مهارتآموزی، دسترسی به آموزش و بهبود مستمر کیفیت آن؛
زمینهسازی پرورش روحیه تفکّر، تعقل، پرسشگری، پژوهشگری، خلاقیت و نوآوری به منظور توسعه مشارکت دانشآموزان در تولید علم و فناوری؛
توسعه فرهنگ کارآفرینی، فعالیتهای نوآورانه، علمی، پژوهشی و مهارتآموزی دانشآموزان از طریق تقویت و اجرای مطلوب درس «کار و فناوری» و «فرهنگ و هنر»؛
برنامهریزی برای کمک به هویتیابی، شناسایی استعدادها و علایق دانشآموزان و تحقق فرایند هدایت تحصیلی مطلوب؛
تدوین برنامههای سالانه مبتنی بر عملکرد، نظارت و ارزیابی جامع و سیستمی بر برنامهها با رویکرد تضمین کیفیت در جهت تحقق برنامههای توسعه با رعایت شفافیت مالی و اعتباری؛
جوانگرایی و استفاده از ظرفیت جوانان متعهد، متخصص، انقلابی و تحولگرا در پستهای کارشناسی با رویکرد جانشینپروری و در نظر گرفتن مدیریت دانش؛
آموزش و ارتقای مهارتهای تخصصی و حرفهای منابع انسانی مرتبط بویژه معلمان و توانمندسازی مدیران مدارس؛
برنامهریزی به منظور ایجاد نصیب برابر آموزشی
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