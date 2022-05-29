قم ۳درصد اشتغال صنعتی کشور را دارد/درخواست استقرار ۸۳واحدکارگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ابراهیمی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان قم اظهار داشت: بنگاه‌های اقتصادی که کمتر از ۱۰ نفر اشتغال زایی دارند جز بنگاه‌های کوچک و آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که بین ۵۰ تا ۱۴۹ نفر اشتغال ایجاد می‌کنند در زمره صنایع متوسط به شمار می‌روند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم ابراز داشت: ۲۷۸۵ قرارداد صنعتی در استان قم ثبت شده و شهرک صنعتی شکوهیه قم نیز به لحاظ وسعت و استقرار واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی استان قم شناخته می‌شود.

وی بیان داشت: استان قم ۳ درصد اشتغال صنعتی کشور را دارا است که به ازای هر لیتر آب تأمین شده تعداد ۷۵ شغل و به ازای هر ولت برق تأمین شده ۹۳ شغل مستقیم در شهرک‌های صنعتی استان قم ایجاد شده است.

ابراهیمی با اشاره به بیشترین فراوانی صنایع ایجاد شده در شهرک‌های صنعتی عنوان داشت: صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، سلولزی، کانی‌های غیرفلزی و نساجی بیشترین فراوانی را در قم دارند.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با اشاره به اجرای خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب قم به شهرک‌های صنعتی محمودآباد، شکوهیه و الغدیر برای تأمین ۱۰ میلیون مکعب آب ابراز داشت: این پروژه با اعتبار ۲,۰۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا است که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این خط انتقال تا پایان سال جاری به شهرک محمودآباد به پایان برسد که تاکنون پیشرفت ۱۰ درصدی دارد.

وی افزود: از سال گذشته ۸۳ واحد کارگاهی در شهرک‌های صنعتی استان قم درخواست استقرار داشتند که با اولویت شرکت‌های دانش بنیان واگذاری‌ها انجام می‌پذیرد.

ابراهیمی با بیان اینکه ۲۶۰۰ شغل جدید صنعتی سال گذشته در قم ایجاد شده است ادامه داد: اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان برای تأمین برق و پساب صنعتی به شهرک‌های صنعتی استان قم در سال قبل اختصاص یافته است.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور در خصوص شهرک‌های صنعتی استان قم بیان داشت: انتقال اسناد مالکیت شهرک صنعتی شهاب، تهاتر اراضی راه آهن متروکه مجاور شهاب صنعتی شکوهیه به شرکت راه آهن و راه اندازی ایستگاه راه آهن سه مورد از مصوبات سفر رئیس جمهوری به قم است که تاکنون اقدامی در این زمینه‌ها صورت نگرفته است.