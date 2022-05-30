سه سارق کابل های برق در شهرستان بویراحمد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کرم بازیان در بیان جزئیات این خبر افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان بویراحمد، موضوع با هماهنگی مرجع قضائی در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران پس از انجام تحقیقات پلیسی گسترده و با تلاش شبانه روزی ۳ نفر سارق را شناسایی و دستگیری کردند.

بازیان گفت: متهمان در بازجویی‌های اولیه به ۲۱ فقره سرقت کابل‌های برق در حوزه استحفاظی شهرستان بویراحمد اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قانونی معرفی و روانه زندان شدند.