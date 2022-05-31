دلیل اصلی بازگشت بیرانوند به پرسپولیس از نگاه یک روزنامه پرتغالی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران بعد از دو فصل حضور در تیم‌های آنتورپ بلژیک و بواویشتا پرتغال سرانجام به ایران بازگشت و با باشگاه پرسپولیس قرارداد بست. البته هنوز پرسپولیس به صورت رسمی این خبر را اعلام نکرده است.

روزنامه «اوجوگو» پرتغال با انعکاس خبر بازگشت بیرانوند به پرسپولیس نوشت: «‌علیرضا بیرانوند پس از جدایی از بواویشتا که به صورت قرضی از آنتورپ در آن حضور داشت، به فوتبال ایران بازگشت. این دروازه بان با «شیرهای ایران» قرارداد بسته است؛ تیمی که قبل از انتقال به بلژیک بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در آن بازی می‌کرد.»

در ادامه این مطلب آمده است: بیرانوند ۲۹ ساله، برای بواویشتا ۹ بازی رسمی انجام داد. او با هدف حضور در جام جهانی حالا به کشورش بازگشته است و آنجا به صورت منظم بازی خواهد کرد.»