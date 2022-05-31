بخش مایع مدول دوم پروژه «تصفیه خانه فاضلاب بیرجند» بازدید شد

به گزارش خبرنگار مهر پیش از ظهر امروز (سه شنبه) همزمان با سفر سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور به خراسان جنوبی و حضور وی در بیرجند به منظور پیگیری مصوبات مربوط به سفر رئیس جمهور به این استان، بازدید از بخش مایع مدول دوم پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب بیرجند با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیون یورو و با اهداف استفاده از آب تصفیه شده برای مصارف غیر شرب، امکان محافظت از مخازن آب‌های زیرزمینی، امکان استفاده از لجن تثبیت شده، امکان استفاده بهینه از پساب و ایجاد منبع آبی مطمئن، افزایش و بهبود استانداردهای سلامتی و بهداشت عمومی انجام شد.

بر اساس این گزارش، سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور صبح امروز (سه شنبه) به منظور پیگیری دستورات رئیس جمهور و روند اجرایی شدن مصوبات استانی استان خراسان جنوبی، به بیرجند مرکز خراسان جنوبی سفر کرد و پس از ورود به این استان، ابتدا با حجت الاسلام عبادی امام جمعه بیرجند دیدار و گفتگو کرد و پس از آن از پروژه احداث باند دوم محور بیرجند_ قائن و پروژه ریلی بیرجند_قائن، یونسی بازدید کرد.