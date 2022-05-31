به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی مختاری اظهار کرد: مراسم بدرقه کاروانهای زیر سایه خورشید از حرم امام رضا (ع) به نقاط مختلف کشور در مسجد گوهرشاد با حضور مسئولان آستان قدس و حرم مطهر رضوی برگزار شد.
مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی افزود: جشنهای زیر سایه خورشید از ۱۵ سال قبل و با اعزام پنج کاروان آغاز شد و امسال تعداد این کاروانها به عدد ۶۰ رسیده تا نقاط بیشتری از کشور آکنده از عطر و عطوفت رضوی شود.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیتهای کرونایی، امسال فقط ۱۲۰ نفر از خادمان بارگاه نورانی ثامن الحجج (ع) در قالب ۶۰ کاروان به سرتاسر کشور اعزام میشوند.
مختاری گفت: خادمان این بارگاه منور با همراه داشتن پرچم متبرک رضوی، لطف و کرم حضرت رضا (ع) را به سرتاسر کشور ارمغان میبرند و میهمان دلدادگانی میشوند که امکان سفر به مشهد مقدس تاکنون برایشان مهیا نشده است.
مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی گفت: هدف کاروانهای زیر سایه خورشید تنها یک جشن و مراسم عمومی نیست بلکه کاروانهای زیر سایه خورشید در همه استانها، شهرستانها، روستاها و حتی در بین عشایر حضور مییابند و با حضور در مراکزی همچون بیمارستانها، پادگانها و مراکز دانشبنیان، با گروههای مختلف مردمی دیدار خواهند کرد.
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