به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بین المللی «ماورا النهر، ایران و هند در عصر مغول» امروز سه‌شنبه ۱۰ خرداد در مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود.

در این برنامه که مدیریت آن، برعهده «علی بهرامیان»، معاون علمی مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی است و اعضای شورای عالی علمی این مؤسسه پژوهشی نیز در آن حضور دارند، «فوزیه فاروق احمد» (استاد تاریخ دانشگاه قائد اعظم؛ پاکستان، اسلام‌آباد) ارائه‌کننده اصلی است.

«الکساندر چولوخادزه» (رئیس بخش مطالعات شرق‌شناسی دانشگاه گرجستان؛ گرجستان، تفلیس)، «ابوبکر دیوانه حمد حسن» (استاد تاریخ دانشگاه سوران؛ کردستان عراق، اربیل)، «عبّاس خمیس عبود زبیدی» (استاد تاریخ دانشگاه قادسیه؛ عراق، دیوانیه)، «آنخبایار دانو» (استاد تاریخ دانشگاه ملّی مغولستان؛ مغولستان، اولان باتور)، «علی ارغون چینار» (استاد تاریخ دانشگاه استانبول؛ ترکیه، استانبول)، «نبی‌جان رحیم‌اُف» (استاد باستان‌شناسی و قوم‌نگاری دانشگاه دولتی خجند؛ تاجیکستان، خجند) و «ناتیا باکانیدزه» (پژوهش‌گر مؤسسۀ مطالعات قفقاز؛ گرجستان، تفلیس) نیز در ادامه این نشست به مباحثه می‌پردازند.

این جلسه علمی، امروز سه‌شنبه دهم خرداد از ساعت ١١ صبح در تالار شورای عالی علمی مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود.