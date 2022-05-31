افزایش شمار تلفات سیل در برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع دولتی در برزیل از افزایش شمار تلفات سیل در این کشور خبر دادند.

بنابراین گزارش، شمار کشته‌شدگان در اثر سیل شدید در ایالت پرنامبوکو به ۹۱ نفر رسیده است. همچنین ۲۶ نفر در بین مفقودین هستند. در اثر سیل شدید در این منطقه همچنین پنج هزار نفر آوار شده اند.

در یک هفته گذشته در اثر سیل، طوفان شدید و رانش‌های زمین در این منطقه، دهها منزل مسکونی تخریب یا زیر آوار دفن شده است. این خسارات در منطقه رسیوه در مرکز ایالت پرنامبوکو بیشتر از دیگر مناطق بوده است.

در روزهای اخیر باران‌های سیل‌آسا در ایالت پرنامبوکو موجب کشته‌شدن دهها نفر و اعلام وضعیت فوق العاده در ۱۲ شهر این ایالت شده است.

روز گذشته (دوشنبه) بولسونارو رئیس جمهور برزیل ضمن بازدید از این منطقه بحران زده از تخصیص ۲۱۰ میلیون دلار برای بازسازی مناطق ویران شده در این ایالت خبر داد.

در ایالت آگواس (در نزدیکی ایالت پرنامبوکو) نیز سیل و طوفان شدید سه کشته برجای گذاشته و موجب آوارگی ۱۰ هزار نفر شده است.