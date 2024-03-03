به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دلیل سیل و بارندگی شدید در ۱۷ شهر در نقاط مختلف برزیل وضعیت فوق العاده اعلام شد. ارتباط شهر برازیلیا واقع در غرب این کشور با شهرهای مجاور کاملاً قطع شده است. سیل به قدری شدید بود که امکان دسترسی به مراکز درمانی وجود ندارد.

بنا به گزارش‌های رسانه‌ای، این دومین سیل بزرگ در شهر برازیلیا محسوب می‌شود. سیل در شهرهای مختلفی جاری شده است. این شهر نیز در سیل فرو رفته است، اما مناطق اطراف آن خشکی است.

سیل همچنین در پرو باعث ویرانی دهها خانه شده و ۸۰۰ نفر خانه‌هایشان را از دست دادند. گفته می‌شود بارندگی شدید در اوج گرما منجر به افزایش موارد ابتلاء به تب دنگی در پرو شده و بیش از ۳۱ هزار مورد در دو ماه نخست سال ۲۰۲۴ در این کشور ثبت شد.