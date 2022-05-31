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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۱۹

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی کردستان خبر داد؛

آغاز طرح بینایی‌سنجی ۹۵ هزار کودک کردستانی

آغاز طرح بینایی‌سنجی ۹۵ هزار کودک کردستانی

سنندج- معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی کردستان گفت: طرح بینایی سنجی کودکان در استان شروع شده و پیش بینی می شود بیش از ۹۵ هزار نفر از کودکان مشمول این طرح باشند.

ناصر کریمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سال ۱۳۷۴ طرح پیشگیری از تنبلی چشم یا «آمبلیوپی» در سطح کشور آغاز شده و هر سال این طرح در نقاط مختلف کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: آمبلیوپی یا همان تنبلی چشم نوعی اختلال بینایی است که چشم به ظاهر سالم کودک را درگیر کرده و اگر به موقع درمان نشود باعث اختلال دید طبیعی او می‌شود.

کریمیان اعلام کرد: برای اجرای این طرح ۴۶ مرکز مثبت زندگی و ۱۱ پایگاه سیار به کودکان سه تا ۶ سال استان خدمات ارائه خواهند کرد.

وی افزود: برای اجرای این طرح ۹۸ غربالگر سطح یک، بینایی سنج و چشم پزشک همکاری خواهند کرد و پیش بینی می‌شود بیش از ۹۵ هزار کودک کردستانی زیر پوشش قرار گیرند.

کد مطلب 5503701

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