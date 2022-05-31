قول فرمانده سپاه پاسداران برای گرفتن انتقام خون شهید «صیاد خدایی»

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «تهران تایمز» در شماره امروز خود مطلبی را در خصوص سخنان سردار «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به رشته تحریر درآورد که مشروح آن از نظر می گذرد؛

سردار «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیدار با خانواده سرهنگ شهید خدایی، که اخیرا در اقدامی تروریستی به شهادت رسید، وعده داد که انتقام خون این شهید را بگیرد.

سردار سلامی در این دیدار رژیم صهیونیستی را مسئول ترور شهید خدایی معرفی و تاکید کرد جمهوری اسلامی انتقام خون این شهید را خواهد گرفت.

شهید خدایی، سرهنگ سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در مقابل منزلش از سوی افراد مسلح موتورسوار ترور شد. رژیم صهیونیستی تاکنون مسئولیت این اقدام تروریستی را نپذیرفته است. با این حال روزنامه نیویورک تایمز درگزارشی عنوان کرد تل آویو پشت ترور شهید خدایی بوده و هدفش از این اقدام تروریستی ارسال پیام هشدار به ایران بوده است.

این اولین باری است که رژیم صهیونیستی یک کارشناس غیرهسته ای را در تهران هدف قرار می دهد. رژیم صهیونیستی مدت‌هاست که اقدام به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کرده و شهید محسن فخری‌زاده آخرین مورد از اقدامات تروریستی صهیونیست ها بود.

به نظر می رسد با ترور شهید خدایی رژیم صهیونیستی در حال گسترش دامنه رویارویی خود با جمهوری اسلامی ایران است. رسانه های صهیونیست چند روز پس از ترور شهید خدایی، با هیاهوی فراوان گزارش دادند که تل آویو در پس حمله هواپیماهای بدون سرنشین به سایت نظامی ایران در پارچین بوده است، جایی که (به ادعاهای آنها) قرار بود سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف ترور قرار گیرد.

جمهوری اسلامی اما چنین حمله ای را تایید نکرد. وزارت دفاع ایران طی بیانیه‌ای اعلام کرد: حادثه‌ای در یکی از واحدهای تحقیقاتی این وزارتخانه رخ داد که دراثر آن مهندس احسان قد بیگی به شهادت رسید.

واقعیت این است که استراتژی رژیم صهیونیستی برای رویارویی با ایران به آرامی در حال حرکت از حوزه هسته ای به سمت «نگرانی های ژئوپلیتیکی» در خصوص محور مقاومت است. شاید نقطه شروع این تغییر راهبردی، حمله فوریه رژیم صهیونیستی به تاسیسات پهپادی ایرانی در ماهیدشت واقع در غرب ایران باشد. شبکه عرب زبان العالم در ماه مارس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که حمله رژیم صهیونیستی به ماهیدشت از سمت کردستان عراق صورت گرفته است. درست در همان ماه ایران یک «مرکز توطئه» را در حومه اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق هدف حمله قرار داد.

نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی که حاکی از تغییر استراتژی این رژیم بود جمهوری اسلامی را به اقدام تروریستی علیه این رژیم از طریق نیروهای نیابتی خود متهم کرد. اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی عنوان شد که رژیم متبوع وی به دلیل سرکوب فلسطینی ها و اجازه دادن به صهیونیستها برای هتک حرمت مقدسات اسلامی در بیت المقدس، با فشارهای فزاینده ای روبرست واقدامات تل آویو محکومیت جهانی را برای صهیونیست ها در پی داشته است.

از سویی جمهوری اسلامی نشان داده است که توانمندی پاسخ به اقدامات رژیم صهیونیستی را دارد. ارتش ایران اخیراً از یک کارخانه مخفی پهپادهای زیرزمینی رونمایی کرد که این کشور را درجایگاه پیشتاز فناوری هواپیماهای بدون سرنشین قرار می دهد.

خبرگزاری فارس اخیرا در گزارشی با عنوان «صهیونیست‌هایی که باید مخفیانه زندگی کنند» فهرستی از صهیونیست ها را منتشر کرد که سابقه فعالیت در بخش‌های نظامی و جنگ سایبری این رژیم را در کارنامه خود دارند. در گزارش مذکور آمده است این افراد در اقدامات خرابکارانه علیه کشورهای مسلمان و ترور فعالان محور مقاومت دست داشته اند.