به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها به عنوان نخستین مسابقات بین المللی رنکینگ اتحادیه جهانی طی روزهای ۱۲ تا ۱۵ خردادماه با حضور فرنگی و آزادکاران منتخب کشورمان در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.

بر این اساس برنامه برگزاری این رقابت‌ها به شرح زیر است:



چهارشنبه ۱۱ خردادماه:

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی



پنج شنبه ۱۲ خردادماه:

ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۹ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی



جمعه ۱۳ خردادماه:

ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۹ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۳:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد



شنبه ۱۴ خردادماه:

ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۹ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد



یکشنبه ۱۵ خردادماه:

ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۹ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد