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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۲۱

تورنمنت بین‌المللی قزاقستان؛

فرنگی‌کاران منتخب ایران از پنجشنبه به میدان می‌روند

فرنگی‌کاران منتخب ایران از پنجشنبه به میدان می‌روند

برنامه رقابت‌های بین المللی کشتی جام بولات تورلیخانوف قزاقستان مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها به عنوان نخستین مسابقات بین المللی رنکینگ اتحادیه جهانی طی روزهای ۱۲ تا ۱۵ خردادماه با حضور فرنگی و آزادکاران منتخب کشورمان در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.

بر این اساس برنامه برگزاری این رقابت‌ها به شرح زیر است:

چهارشنبه ۱۱ خردادماه:
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

پنج شنبه ۱۲ خردادماه:
ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۹ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه ۱۳ خردادماه:
ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۹ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۳:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

شنبه ۱۴ خردادماه:
ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۹ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۱۵ خردادماه:
ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۹ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

کد مطلب 5503752

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