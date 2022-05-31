به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها به عنوان نخستین مسابقات بین المللی رنکینگ اتحادیه جهانی طی روزهای ۱۲ تا ۱۵ خردادماه با حضور فرنگی و آزادکاران منتخب کشورمان در شهر آلماتی قزاقستان برگزار میشود.
بر این اساس برنامه برگزاری این رقابتها به شرح زیر است:
چهارشنبه ۱۱ خردادماه:
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
پنج شنبه ۱۲ خردادماه:
ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۹ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۳، ۶۷، ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
جمعه ۱۳ خردادماه:
ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۹ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۳:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد
شنبه ۱۴ خردادماه:
ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۹ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
یکشنبه ۱۵ خردادماه:
ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۹ تا ۱۳: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
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