به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، هاشم داداش‌پور در نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه تبریز گفت: رویکرد سازمان امور دانشجویان در خدمات مشاوره، پیشگیری از آسیب‌هاست و در این مسیر از ظرفیت همیاران سلامت استفاده می‌شود.

وی با اشاره به افزایش نسبت دانشجویان ارشد و دکتری در خوابگاه‌ها گفت: این نشان می‌دهد ماندگاری دانشجو در محیط دانشگاه بیشتر شده است و دانشگاه نقش خانواده‌ها را برعهده گرفته است. لذا باید در زمینه پاسخ به نیازهای فرهنگی و رفاهی دانشجویان برنامه‌ریزی کنیم.

داداش‌پور گفت: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای مهیا کردن امکانات ورزشی در محیط دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها انجام شده است اما باید امکانات ورزشی دختران دانشجو بیشتر توسعه پیدا کند.

معاون وزیر علوم در خصوص دانشجویان بین‌المللی نیز گفت: تعداد این دانشجویان نسبت به گذشته و میزان تقاضا برای تحصیل در ایران افزایش یافته است؛ اما دانشگاه‌های برتر ما خود را چندان درگیر جذب این دانشجویان نکرده‌اند که این مشکل بزرگی است. در حالی که تقاضا در کشورهای همسایه ما برای تحصیل در ایران زیاد است.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه فرصت مطالعاتی نیز، تاکید بر فرصت مطالعاتی داخل است و در زمینه جذب دانشجوی خارجی هم می‌توان در فرصت‌های مطالعاتی برای دانشجویان خارجی ایجاد کرد.

داداش‌پور گفت: در زمینه خوابگاه نیاز به ایجاد ظرفیت‌های جدید داریم. به ویژه در زمینه خوابگاه متأهلین؛ که در این راستا از ظرفیت خیرین و قانون جوانی جمعیت استفاده کرد.