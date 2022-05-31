به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اگر محصولی با کیفیت و جذابیت بالا، مبتنی بر نیاز جامعه هدف و با کارکرد قابل قبول تولید شود؛ در بازار داخلی و بین‌المللی جایگاه درست خود را پیدا خواهد کرد.

این محصولات مزیت رقابتی، رشد سریع و سودآوری بالایی را تجربه می‌کنند و خود به خود توجه سرمایه گذاران و مخاطبان را جذب خواهند کرد. این موضوع در همه صنایع و در تمام عرصه‌های فناورانه صدق می‌کند و اگر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات و خدمات به این شاخص‌ها بی تفاوت باشند؛ نمی توانند نبض بازار را در دست بگیرند و بازنده خواهند بود.

به طور مثال در صنعت گیاهان دارویی غفلت از مزیت‌های اقلیمی، نیاز بازار، شناخت درست از بازار جهانی، توانمندی‌های موجود و غیره؛ زمینه شکست پروژه‌ها و عدم موفقیت در بازار داخلی و بین‌المللی را برای فعالان این حوزه ایجاد می کند. به همین دلیل تنها کسب و کارهایی در بازار ماندگار می شوند که متفاوت‌تر و با مزیت‌های رقابتی بیشتری فعالیت می‌کنند.

چند سالی است که داروهای گیاهی دوباره به کانون توجه پروتکل های درمانی بازگشته‌اند. در واقع این اتفاق هم در پی افزایش نیاز به دارو، سازگاری گیاهان دارویی با بدن و تاکید سازمان جهانی بهداشت بر جایگزینی داروهای شیمیایی به وسیله داروهای طبیعی رخ داده و موجب شده است تا تجویز و مصرف داروهای گیاهی افزایش یابد. همچنین عوارض جانبی، هزینه‌بر و زمانبر بودن کشف و تولید داروهای شیمیایی، مصرف گیاهان دارویی را در صنایع بهداشتی و دارویی افزایش داده است.

به همین دلیل همه کشورها در تلاش هستند تا بر مبنای ظرفیت‌های اقلیمی و سرزمینی خود تولیدات این محصولات را ارتقا دهند و به بازار جهانی آن هم دست یابند. در ایران که یکی از کشورهای پیشرو و دارای تاریخی برجسته استفاده از این گیاهان محسوب می شود هم این موضوع مدنظر قرار گرفته و نهادهای مختلفی در این زمینه فعالیت می‌کنند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم به عنوان یکی از بازیگران این عرصه به این حوزه ورود کرده است و با شناخت خوبی که از زیست بوم نوآوری کشور دارد، با ایجاد برنامه توسعه شتابدهنده حوزه داروها و فرآورده های گیاهی انسانی و دامی به منظور تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی و توسعه بازار اقدامات موثری را در حمایت از گروه های فناور عملیاتی کرده است.

همچنین هرساله بیش از ده ها طرح توسعه محصولات فناورانه نیز با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت های ستاد اجرایی شده و محصولات آن وارد بازار سلامت کشور می شود.