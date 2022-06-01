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۱۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸:۱۰

۵۰ تروریست داعشی تحویل عراق شد

۵۰ تروریست داعشی تحویل عراق شد

مرکز اطلاع رسانی اخبار جنگ در عراق اعلام کرد که دولت این کشور ۵۰ تروریست داعشی را از نیروهای موسوم به «قسد» تحویل گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، مرکز اطلاع رسانی اخبار جنگ در عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در چارچوب توافق و تفاهم مشترک و با هدف مبارزه با عناصر تروریست داعش در سطح منطقه‌ای و بین المللی، فرماندهی عملیات مشترک، ۵۰ تروریست را از نیروهای موسوم به «نیروهای دمکراتیک سوریه» تحویل گرفت.

بر اساس این بیانیه شبه نظامیان قسد عناصر تروریستی داعش را از طریق دروازه مرزی ربیعه تحویل نیروهای عراقی داده‌اند.

در این بیانیه آمده است: این عناصر تروریستی برای انجام تحقیقات و بازجویی تحویل مراجع امنیتی و اطلاعاتی شده‌اند.

بیانیه مذکور افزود: فرماندهی عملیات مشترک به همکاری و هماهنگی خود با طرف‌های ذی ربط جهت ریشه کن کردن تروریسم و قطع منابع مالی آن ادامه می‌دهد.

گفتنی است که گروه تروریستی با وجود شکست در سوریه و در عراق اما همچنان از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه با اهداف مشخص علیه محور مقاومت حمایت می شود. 

کد مطلب 5505010

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