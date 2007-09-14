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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۲۳

اولین تجربه رمان نویسی احمد پوری در دست بازنویسی است

اولین تجربه رمان نویسی احمد پوری در دست بازنویسی است

رمان "دو قدم این ور خط" نوشته احمد پوری به وسیله نشر چشمه منتشر می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، "دو قدم این ور خط" نخستین تجربه رمان نویسی احمد پوری در عرصه ادبیات داستانی به شمار می رود. این رمان با محوریت مناسبات اجتماعی میان آدم ها طی ماه های آتی منتشر خواهد شد.

رمان "دو قدم این ور خط" در حال حاضر مراحل نهایی ویرایش به وسیله نویسنده را طی می کند.

از این مترجم و نویسنده به تازگی کتاب "سه تک گویی" (نشر مشکی) به چاپ دوم و "هوا را از من بگیر، خنده ات را نه" (نشر چشمه) به چاپ چهاردهم رسیده است. وی ماه گذشته ترجمه ای از اشعار نونو ژودیس شاعر پرتغالی را هم به چاپ رساند.

کد مطلب 550867

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