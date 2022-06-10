قربانی ۹۰ راس گوسفند به مناسبت میلاد امام رضا (ع) در کرمانشاه

سید محمد جعفر امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همت خادمیاران رضوی و مشارکت خیرین در پانزدهمین مرحله طرح عقیقه و قربانی ۹۰ رأس گوسفند در روز جمعه ۲۰ خرداد ماه به مناسبت میلاد امام رضا (ع) در کرمانشاه ذبح شد.

وی افزود: پیش‌بینی شده است گوشت گرم در بسته‌های یک الی ۱.۵ کیلو گرمی بین یک هزار و ۸۰۰ خانواده کم بضاعت از طریق شبکه محله‌ای و منطقه‌ای در سراسر استان کرمانشاه توزیع شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه تصریح کرد: خادمیاران رضوی تاکنون طی ۱۵ مرحله ۸۷۰ رأس گوسفند را قربانی کرده و ۱۷ هزار و ۴۰۰ بسته گوشت را به دست خانواده‌های آبرومند کم بضاعت رسانده‌اند.

امامیان بیان کرد: همچنین جشن‌های زیر سایه خورشید با حضور خادمان و پرچم متبرک رضوی در سراسر استان کرمانشاه درحال برگزاری است.