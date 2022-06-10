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۲۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۵۰

دبیر کانون‌های خدمت رضوی کرمانشاه خبر داد؛

قربانی ۹۰ راس گوسفند به مناسبت میلاد امام رضا (ع) در کرمانشاه

قربانی ۹۰ راس گوسفند به مناسبت میلاد امام رضا (ع) در کرمانشاه

کرمانشاه- دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه از قربانی ۹۰ راس گوسفند به مناسبت میلاد حضرت رضا (ع) در کرمانشاه خبر داد.

سید محمد جعفر امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همت خادمیاران رضوی و مشارکت خیرین در پانزدهمین مرحله طرح عقیقه و قربانی ۹۰ رأس گوسفند در روز جمعه ۲۰ خرداد ماه به مناسبت میلاد امام رضا (ع) در کرمانشاه ذبح شد.

وی افزود: پیش‌بینی شده است گوشت گرم در بسته‌های یک الی ۱.۵ کیلو گرمی بین یک هزار و ۸۰۰ خانواده کم بضاعت از طریق شبکه محله‌ای و منطقه‌ای در سراسر استان کرمانشاه توزیع شود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه تصریح کرد: خادمیاران رضوی تاکنون طی ۱۵ مرحله ۸۷۰ رأس گوسفند را قربانی کرده و ۱۷ هزار و ۴۰۰ بسته گوشت را به دست خانواده‌های آبرومند کم بضاعت رسانده‌اند.

امامیان بیان کرد: همچنین جشن‌های زیر سایه خورشید با حضور خادمان و پرچم متبرک رضوی در سراسر استان کرمانشاه درحال برگزاری است.

کد مطلب 5510680

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