کرونا تمام نشده است/ باید مراقبت های بهداشتی را جدی بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عیناللهی در گفتگو زنده با شبکه خبر افزود: با همکاری مردم و با واکسیناسیون بسیار خوب و عظیمی که در کشور انجام شد و رعایت دستورالعملهای بهداشتی، موفق شدیم این موفقیت را به دست آوریم.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در حال حاضر و در دو سه هفته اخیر آمار تکرقمی بوده و تعداد مراجعان روز به روز کمتر شده و خوشبختانه امروز برای بار دوم آمار فوتیها صفر شد که موفقیت بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران بوده است.
وی اظهار کرد: کرونا در دنیا هنوز به پایان نرسیده و در برخی از کشورها همچنان آمارها قابل توجه است؛ لذا نباید فکر کنیم که کرونا تمام شده بلکه باید مراقبتهای خود را انجام دهیم و واکسیناسیون دنبال شود.
عیناللهی با قدردانی از زحمات کادر درمان بر ضرورت تزریق دوز سوم واکسن تاکید کرد و گفت: کرونا تا سالها وجود خواهد داشت اما امیدواریم که از حالت همهگیری خارج شود.
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