هزینه‌ کمتر امکانات بیشتر؛ ۳۰ درصد تخفیف خرید محصولات ابرآروان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، افرادی که به‌دنبال رشد و توسعه‌ی کسب‌وکار خود هستند و می‌خواهند از امکانات متنوع و کاربردی محصولات ابری استفاده کنند، می‌توانند با خرید بسته‌های رشد و حرفه‌ای محصولات شبکه توزیع محتوا، فضای ابری و پلتفرم ویدئو ابر آروان در این بازه‌ی زمانی نیازهای زیرساختی خود را با ۳۰ درصد هزینه‌ی کم‌تر برطرف کنند.

همچنین مشتریانی که در حال‌حاضر از بسته پایه‌ی این محصولات استفاده می‌کنند می‌توانند با ارتقا به بسته‌ رشد و حرفه‌ای از این تخفیف بهره‌مند شوند.

علاقه‌مندان به استفاده از این شرایط ویژه کافی است از ۲۱ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ بسته رشد و حرفه‌ای محصولات شبکه توزیع محتوا، فضای ابری و پلتفرم ویدئو آروان را بخرند تا از این تخفیف ۳‌ماهه استفاده کنند.

ابر آروان در تمام خانواده‌های محصولی خود بسته‌ای را به‌شکل رایگان در قالب «بسته‌ی پایه» ارائه کرده است تا برنامه‌نویسان و فروشگاه‌های آنلاین کوچک و متوسط با کم‌ترین دغدغه زیرساختی و به‌آسانی از مزایای ابر استفاده کنند. با این وجود بسته‌های بالاتر محصولات ابر آروان مانند بسته‌های رشد و حرفه‌ای امکانات کاربردی و جذاب بیش‌تری دارد که نسبت به بسته‌های پایه برای کسب‌وکارهای بزرگ و درحال رشد مناسب‌تر است.

خرید بسته‌ای با ۳۰ درصد هزینه‌ی کم‌تر، برای کاربران مقرون به‌ صرفه‌تر از استفاده از محصولات شبکه توزیع محتوا، فضای ابری و پلتفرم ویدئوی ابر آروان به‌شکل Pay As You Go است. از این‌رو ابر آروان تلاش دارد با فراهم کردن این فرصت به برنامه‌نویسان و فروشگاه‌های آنلاین کوچک متوسط کمک کند با هزینه‌ کم‌تر از امکانات بیش‌تر این محصولات استفاده کنند.

امکانات بیش‌تر محصولات ابر آروان در بسته‌های رشد و حرفه‌ای

امکانات شبکه توزیع محتوا ابر آروان (CDN)

افزایش امنیت، دریافت گواهینامه‌ی رایگان، شتاب‌دهی و Cache محتوای استاتیک، کاهش پهنای باند سرورهای اصلی، افزایش سرعت بارگذاری سایت و بهبود SEO، سرویس DNS ابری رایگان و تحلیل ترافیک و دسترسی به گزارش‌ها تا یک ماه، از امکانات بسته پایه شبکه توزیع محتوا ابر آروان است. برای بهره‌مندی از طیف گسترده‌تری از امکانات شبکه توزیع محتوا ابر آروان می‌توانید از بسته‌های رشد و حرفه‌ای این محصول استفاده کنید.

امکانات بسته‌ی رشد شبکه توزیع محتوا ابر آروان:

بارگذاری گواهینامه‌ی HTTPS شخصی

امکان نوشتن قوانین محدودیت نرخ درخواست (Rate Limit) برای مسیرهای مختلف

ارسال لاگ درخواست‌های کاربران به‌شکل لحظه‌ای (RealTime)

گزارش از معیارهای ترافیکی با امکان فیلتر براساس زیردامنه و بازه‌ی زمانی دل‌خواه

نمایش صفحه‌های خطای اختصاصی (فایروال، ریت لیمی و …)

امکان مدیریت خطاهای سرورهای اصلی

امکانات بسته حرفه‌ای شبکه‌ توزیع محتوا ابر آروان:

قابلیت DDoS Mitigation پیشرفته با امکان شخصی‌سازی

فعال‌سازی WAF و پشتیبانی از قوانین COMODO و CRS

دسترسی و ارسال گزارشات WAF

امکان Load Balance ترافیک بین چند سرور بر اساس وزن و موقعیت جغرافیایی

تعریف Active Health Check برای مانیتورینگ و مدیریت ترافیک

از مدار خارج کردن خودکار سرورهای اصلی دارای مشکل

امکان توزیع بار براساس مسیرهای مختلف دامنه

قابلیت بهینه‌سازی و تغییر خودکار اندازه تصاویر

پاک‌سازی فایل‌های کش شده به شکل گزینشی

گزارش لحظه‌ای از IPهای مهاجم و امکان بلاک کردن به شکل آنی

دسترسی به فایروال پیشرفته و امکان نوشتن قانون به کمک Regex و پشتیبانی از اپراتورهای مختلف و AND و OR کردن قوانین

تعریف NSهای دلخواه

دریافت گواهینامه با پشتیبانی از دستگاه‌های قدیمی

امکانات پلتفرم ویدئو ابر آروان (Video Platform)

از امکانات بسته پایه‌ی پلتفرم ویدئو ابر آروان می‌توان به یکپارچگی کامل با CDN، پخش با بهترین کیفیت بر اساس سرعت اینترنت، نمایش ویدئوهای کاربر بدون تبلیغ از سوی پلتفرم آروان، گزارش از میزان تماشای ویدئوها و پخش زنده توسط کاربران و نمایش تعداد بازدیدها، دسترسی به APIها و جلوگیری از دانلود غیرقانونی ویدئوها اشاره کرد. برای بهره‌مندی از امکانات بیش‌تر پلتفرم ویدئو ابر آروان می‌توانید از بسته‌های رشد و حرفه‌ای استفاده کنید.

امکانات بسته‌ی رشد پلتفرم ویدئو ابر آروان:

گزارش پیشرفته به‌ازای هر ویدئو، با قابلیت فیلتر کردن بر اساس پارامترهای مختلف

کسب درآمد از طریق ایجاد تبلیغات ابتدای ویدئو یا پخش زنده

امکان ساخت ۱۰۰ کانال مجزا

امکان آرشیو استریم‌ها

استفاده از ماشین زمان روی استریم‌ها برای بازگشت به چند دقیقه قبل هنگام پخش

امکانات بسته‌ی حرفه‌ای پلتفرم ویدئو ابر آروان:

امکان نمایش ویدئو روی یک دامنه‌ی خاص ویژه ی کاربر (دامنه‌ای غیر از ArvanVOD)

نمایش تبلیغات از یک مخزن تبلیغاتی غیر از ابر آروان

امکان پخش ویدئوها با کیفیت ۴K

ارایه‌ی ۶ کیفیت خروجی برای پخش زنده

استفاده از تبدیل هم‌زمان برای افزایش سرعت بارگذاری ویدئو

امکان ساخت ۵۰۰ کانال مجزا برای ویدئوها

استفاده از لینک امن برای پخش زنده

قابلیت ماشین زمان تا ۳۰ دقیقه برای بازدیدکننده

امکانات محصول فضای ابری آروان (Object Storage)

با ذخیره‌سازی داده‌های خود در محصول فضای ابری آروان که با DNS ابری و CDN آروان یکپارچه است، از امکانات و مزایایی مانند ذخیره‌سازی حجم بی‌نهایت محتوا، دسترسی همیشگی به محتوا فارغ از زمان و مکان، فعال‌سازی ساده و سریع، پشتیبان‌گیری، مقرون به‌صرفه بودن، امنیت، تحلیل داده، استفاده از دیتاسنتر ایرانی، قابلیت همانندسازی (Replication)، نسخه‌نگاری (Versioning)، چرخه‌ی عمر داده (Lifecycle)، دامنه‌ی اختصاصی و مالتی سایت (Multi-Region) برخوردار می‌شوید.

بسته پایه محصول فضای ابری آروان دارای ۵ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی و ۲۰ گیگابایت ترافیک است.

این درحالی است که بااستفاده از بسته رشد این محصول ۵۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی و ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک و با استفاده از بسته‌ی حرفه‌ای این محصول ۵۰۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی و ۵۰،۰۰۰ گیگابایت ترافیک به کاربر ارائه می‌شود.

برای بهره‌مندی از ۳۰ درصد تخفیف ۳ماهه‌ی محصولات شبکه توزیع محتوا، فضای ابری و پلتفرم ویدئو ابر آروان همین حالا به سایت ابر آروان سر بزنید و یکی از بسته‌های رشد یا حرفه‌ای این محصولات را فعال کنید. تنها تا ۳۱ خرداد فرصت دارید از این تخفیف استثنایی بهره‌مند شوید.

