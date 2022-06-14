به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح دوشنبهشب در جمع اعضای ستاد نمازجمعه بخش شبانکاره اظهار داشت: اگر سیر تعالی فرهنگی بخش شبانکاره را مروری گذرا کنیم قطعاً روزگاری را به یاد خواهیم آورد که ما در تأمین حداقلها در عرصه فرهنگی و زیر ساختهای مربوطه و تأمین روحانی دچار مشکل بودیم.
وی اضافه کرد: به لطف الهی با تلاش آحاد مردم ولایتمدار و حضور جهادی روحانیت و ائمه جمعه و جلب کمکهای خداپسندانه خیرین و بانیان خیر امروز شاهد پیشرفتهای خوبی در زمینه تحقق و تدارک زیرساختهای فرهنگی و احیای مساجد و هیئات مذهبی و کانونهای تربیتی و از رهگذر آن پرورش جوانان مؤمن و انقلابی هستیم.
صیانت از دستاوردهای فرهنگی
امام جمعه دشتستان افزود: اگرچه تا رسیدن به چشم اندازهای مطلوب ترسیم شده همچنان باید طی طریق و تلاش شبانه روزی صورت پذیرد و ضرورت اهتمام مضاعف مسئولان و متولیان حوزهی فرهنگ احساس میشود اما نباید غافل شویم که وضعیت کنونی ما با چه مشقتهایی حاصل شده است و باید از آن صیانت شود.
وی تاکید کرد: نباید اجازه داده در رشد و تعالی فرهنگی توقف و اخلالی صورت گیرد و امانت داری و تقویت ذخایر و دستاوردهای فرهنگی قطعاً با محوریت امامت جمعه و قرارگاه فرهنگی نماز جمعه امکان پذیر است.
امام جمعه شهرستان دشتستان نکاتی را به متولیان و دلسوزان عرصه فرهنگی اعضا ستاد نمازجمعه بخش شبانکاره، یادآور شد و خاطرنشان کرد: صیانت از دستاوردهای فرهنگی و مجاهدتهای روحانیت در ادوار گذشته در بخش شبانکاره ضروری است.
وی اضافه کرد: وحدت و انسجام در پیشبرد مأموریتهای فرهنگی بین متولیان و عناصر فرهنگی ضرورت مضاعف دارد و در عرصه فعالیتهای فرهنگی محوریت قرارگاه فرهنگی نمازجمعه و امامت جمعه بهعنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی باید ملاحظه شده تا منتج به نتیجه مطلوب شود.
تقویت سنگر امامت جمعه
حجتالاسلام مصلح افزود: در کار گروهی باید سعه صدر به خرج داد و سلایق مختلف یکدیگر را تحمل کرد و در موارد مقتضی برای پیشبرد کار هم افزایی و معاضدت لازم صورت گیرد و در این راه گاهی ممکن است جلب و اعمال نظر همه اعضا و متولیان فرهنگی صورت نگیرد و اساساً مقدور نباشد.
وی بیان کرد: با گذشت و صبر اجازه ندهیم کار معطل یا خدای ناکرده متوقف شود و اساساً در کار گروهی نظرات آنالیز میشود و در نهایت یک تصمیم اخذ میشود که برای همه الزام آور خواهد بود.
امام جمعه دشتستان افزود: تقویت سنگر امامت جمعه یک وظیفه همگانی است و میتوان با حضور پرشور در مراسم عبادی سیاسی نمازجمعه حمایت عملی خود را به منصهی ظهور گذاشت که جا دارد از این جهت از آحاد مردم ولایتمدار بخش شبانکاره بالاخص امام جمعه بخش تقدیر و تشکر کرد.
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