به گزارش خبرنگار مهر، پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع‌طبیعی صبح سه‌شنبه با حضور سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و برخی از مسئولان در کرج افتتاح شد.

این پارک به منظور توسعه زیست‌بوم فناوری در بخش کشاورزی، منابع‌طبیعی و غذا با هدف زمینه‌سازی برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در این حوزه، جهت‌دهی سرمایه‌های اجتماعی به سوی کسب و کارهای فناورانه، توسعه زیرساخت‌های لازم برای رشد فعالیت‌های دانایی محور بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی راه اندازی شد.

استقرار واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان، اشتغال دانش‌آموختگان کشاورزی، توانمندسازی اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری واحدهای فناور در زمینه کشاورزی و منابع‌طبیعی، توسعه کارآفرینی، توسعه واحدهای فناور نوپا و نوآور در زمینه کشاورزی و منابع‌طبیعی، توسعه فناوری، توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و ثروت آفرینی مبتنی بر علم و فناوری از جمله اهداف پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی است.

با ایجاد پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع‌طبیعی، زیست‌بوم‌های فناوری و نوآوری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی توسعه یافته و قرار است تا پایان سال، حداقل ۱۰ دهکده فناوری و نوآوری و ۱۰ مرکز رشد کشاورزی و منابع‌طبیعی به ظرفیت‌های موجود اضافه و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در زیست‌بوم‌های مورد نظر به حداقل دو برابر افزایش یابد.