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۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۳۱

بر اساس استانداردها؛

کیفیت جهانی محصولات نانوی ایران‌ساخت ارتقا یافت

کیفیت جهانی محصولات نانوی ایران‌ساخت ارتقا یافت

تدوین و استقرار استانداردهای جهانی از جمله راهکارهایی است که می تواند به توسعه بازار جهانی محصولات ایران ساخت حوزه نانو در کشور کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با کمک ۳ روش «تدوین و استقرار استانداردهای ملی و بین المللی»، «راهبری و ارتقای فرایند اعطای نشان نانو» و «ترویج، اطلاع رسانی و آموزش درباره استاندارد و ایمنی نانو» به استانداردسازی محصولات و نزدیک کردن آنها به بازار جهانی کمک کرده است. در حال حاضر ۹ استاندارد جهانی و بیش از ۱۳۰ استاندارد ملی برای محصولات نانوفناوری اران ساخت تدوین و تایید شده است.

تصویب عنوان هر استاندارد ملی بر اساس شاخص هایی از قبیل ارتباط تخصص و سابقه دبیر با موضوع استاندارد، نیازمندی‌های جامعه علمی و صنعتی کشور، ظرفیت‌های فنی و اقتصادی کشور، وجود منابع علمی و پژوهشی معتبر برای استاندارد و غیره انجام می‌شود.

تدوین استانداردهای بین المللی نیز معمولا ۳ تا ۴ سال زمان می‌برند. اساس تدوین استانداردهای بین‌المللی در سازمان ایزو، اجماع جهانی توسط کشورهای عضو است. کشورهای عضو کمیته‌های فنی در مراحل مختلف تدوین استاندارد نظرات تخصصی مختلفی را برای تکمیل و توسعه استاندارد ارائه می‌کنند. در کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو سازمان ایزو، ۳۷ کشور به عنوان عضو اصلی و ۱۸ کشور به‌عنوان عضو ناظر وجود دارد.

کد مطلب 5513981

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    نظرات

    • غفاری IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
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      پاسخ
      با سلام.ایران ساخت؟یا ساخت ایران

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