به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ذیل جدول ۴-۲۴ محرومیت زدایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد اصلاح کل محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم با ۱۶۲ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به موجب این مصوبه اعتبار ردیف ۸ جدول (۴-۲۴) محرومیت زدایی جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴ تا سقف ۳۱ هزار میلیارد ریال به فعالیت تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها با تخصیص ۱۰۰ درصد اختصاص و به منابع ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ اضافه گردد تا متناسب با تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار و شاخص محرومیت استان‌ها توزیع گردد.

همچنین نمایندگان در ادامه پیشنهاد الحاقی سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس به این طرح را نیز با ۱۷۰ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، سقف اعتبارات ۳۱ هزار میلیارد ریال برای هر استان هزار میلیارد ریال است که بر اساس شاخص‌های مندرج در این قانون بین روستاهای تمام شهرستان‌های هر استان توزیع می‌شود.