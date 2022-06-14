  1. سیاست
  2. مجلس
۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۳۴

با رأی مجلس؛

۱۰۰ میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی بین روستاها توزیع خواهد شد

۱۰۰ میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی بین روستاها توزیع خواهد شد

نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح جدول محرومیت زدایی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با اختصاص ۱۰۰ میلیارد براساس شاخص های مندرج در قانون بین روستاهای تمام شهرستان های هر استان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ذیل جدول ۴-۲۴ محرومیت زدایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد اصلاح کل محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم با ۱۶۲ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به موجب این مصوبه اعتبار ردیف ۸ جدول (۴-۲۴) محرومیت زدایی جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴ تا سقف ۳۱ هزار میلیارد ریال به فعالیت تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها با تخصیص ۱۰۰ درصد اختصاص و به منابع ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ اضافه گردد تا متناسب با تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار و شاخص محرومیت استان‌ها توزیع گردد.

همچنین نمایندگان در ادامه پیشنهاد الحاقی سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس به این طرح را نیز با ۱۷۰ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، سقف اعتبارات ۳۱ هزار میلیارد ریال برای هر استان هزار میلیارد ریال است که بر اساس شاخص‌های مندرج در این قانون بین روستاهای تمام شهرستان‌های هر استان توزیع می‌شود.

کد مطلب 5514053
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها